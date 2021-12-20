Новорічне село: Настасів у Тернопільській області вбрали у дев'ятикілометрову гірлянду (відео)

Вбрали та засвітили село за кошти громади і місцевого агрогосподарства.

Настасів у Тернопільській області вбрали у дев'ятикілометрову гірлянду. Святковими ілюмінаціями засвітилися хати, дороги й криниці.

Про десяток яскравих фотолокацій, які вже чекають на інстаблогерів, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 20 грудня.

Це звичайне село на Тернопільщині, точніше таким воно було. А потім його вбрали у гирлянди. Дев'ять кілометрів святкових ілюмінацій перетворили Настасів на новорічну казку: хати з хлівами світяться, ангелики з криницями мерехтять, сільські дороги наче великі магістралі збігаються у центр, де горять різними вогниками новорічна ялинка та різдвяна шопка.

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Найцікавіше тут - це сільський новорічний декор. Якщо у містах ілюмінацію розміщують на стовбах та деревах, то у - селах на вантажівках та тракторах: бульдозер ДТ-75, самоскид ГАЗ-52 та трактор Т-70 стали найпопулярнішими місцями для фотографування.

Ілюмінації створюють мить свята і дозволяють перенестися в дитинство. Втім, найхутчіше у дитинство людей переносили пампухи: до стилізованої пампухової хати під стріхою не проштавхатися. "Дуже смачні. Видно, що то такі справжні господині їх пекли. Смакота", - кажуть відвідувачі.

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Вбрали та засвітили село за кошти громади і місцевого агрогосподарства. Тепер запрошують усіх охочих до святкових вражень. Пануватиме ця казка тут до кінця Різдвяних свят. "З інших районів та областей приїжджайте до Настасіва. Буде цікаво, буде красиво, буде казково". - каже Андрій Галайко, Великоберезовицький селищний голова.