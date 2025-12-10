Новорічні ялинки: які ціни в Харкові, Запоріжжі та Львові та скільки коштують найдорожчі дерева

В Україні запрацювали ялинкові ярмарки

Ялинкові базари в містах України почали масово з’являтися ближче до Різдва, і ціни на новорічні дерева вже відомі.

Журналісти ТСН порівняли вартість ялинок у прифронтових та тилових містах, з’ясували, звідки везуть новорічні красуні та які фактори вплинули на ціноутворення цього року.

Харків: ціни через логістику та імпорт

Ялинкові базари у Харкові пропонують покупцям сосни, ялинки та декоративні композиції. Дерева переважно привезли з українських розплідників — від Львівщини до Харківщини, але є й імпортні.

Продавці зазначають, що на ціни вплинуло зростання вартості пального та доставки, а імпортні ялинки здорожчали через курс євро.

«Набірна ялинка, ту, яку роблять у Чернівцях руками, минулого року коштувала 250 грн, у 2025 році — до 300 грн. Сосна звичайна до метра коштує 500-600 грн, до двох метрів — до 1000 грн», - каже продавець ялинок Роман Шкурко.

Покупців поки що небагато, але люди активно цікавляться асортиментом, адже ставити живу ялинку — це традиція, особливо у сім’ях з дітьми.

Продавці зізнаються, що цьогоріч привезли менше дерев, побоюючись не продати усе, і чекають на пік попиту ближче до свят.

Запоріжжя: які ялинки продають

У прифронтовому Запоріжжі також розмаїття новорічних дерев: звичайні українські сосни та ялинки, а також привезені з Данії.

Найдорожчі — данські ялинки Нордмана, які коштують від 4 тисяч гривень.

«Ось такі от упаковані. Тут на місці ми їх розпаковуємо. Такі красуні виходять, ставимо в підставочку. Ось на них бірочки, що вони сертифіковані, проходять сертифікацію, що ніяких там жучків на них немає, павучків», - каже продавець ялинок Максим Байша.

Ціни на сосну звичайну стартують від 700 гривень .

Кримська сосна з довгою хвоєю, вирощена на Харківщині та Полтавщині, коштує близько 3000 гривень (є варіанти по 2600 грн).

Тим, у кого обмежений бюджет, пропонують новорічне деревце з гілочок за 400 гривень.

Ціни приблизно однакові на всіх ялинкових базарах Запоріжжя. Продавці намагаються привабити покупців, облаштовуючи яскраві фотозони.

Львів: преміум-сегмент

У Львові, де стартував офіційний продаж, вибір справді великий: від компактних дерев для квартир до високих ялин для підприємств чи церков.

«Ялиночка з Данії до нас прибула, сорту Нордман. Це спеціальний сорт ялиночки, яке не опадає, не сохне, довго стоїть», - каже продавець ялинок Роберт.

Усі дерева вирощені на спеціальних плантаціях. Висота варіюється від півтора метра до чотирьох з половиною.

Ціни стартують від двох тисяч гривень .

Велика пишна ялинка висотою 2,5 м коштує орієнтовно 4 тисячі гривень.

Покупців у Львові не бракує — переважно сім’ї з дітьми. Дехто замовляє навіть доставку.

У Львові працює понад двадцять офіційних точок продажу ялинок, тож обрати святкове дерево можна на будь-який смак і бюджет.

