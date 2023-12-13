Новорічні локації в Києві: фото і адреси, де можна зробити яскраві фото

Київ прикрасили до Нового року-2024.
Вулиці Києва прикрасили д Нового року-2024. В умовах повномасштабної війни в столиці не розвішували тисячі гірлянд, як раніше. Втім, деякі підприємці встановили ялинки та оформили яскраві святкові вітрини.
Сайт ТСН.ua зібрав найяскравіші новорічні локації, де можна зробити фото для Instagram.
Namelaka
Адреса: вулиця Межигірська, 63.
Кришталева ковзанка
Адреса: ТРЦ Cosmo Multimal, вул. Вадима Гетьмана, 6.
Readeat
Адреса: вул. Антоновича, 50.
Кловський сад
Адреса: Кловський узвіз, 11.
Under Wonder
Адреса: Велика Васильківська, 21.
Міністерство десертів
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 32.
Lila Cake
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 40/25.
Київська ялинка
Адреса: Софіївська площа.
Добропарк
Адреса: село Мотижин, Київська область.
Milk Bar
Адреса: вул. Шота Руставелі, 16.
Костел Святого Миколая
Адреса: вул. Велика Васильківська, 75.
Нагадаємо, у сезоні 2023-2024 працюють багато локацій, де можна покататися на ковзанах в Києві. Ми зібрали адреси, ціни на квитки та графіки роботи.
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