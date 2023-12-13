Новорічні локації в Києві: фото і адреси, де можна зробити яскраві фото

Вулиці Києва прикрасили д Нового року-2024. В умовах повномасштабної війни в столиці не розвішували тисячі гірлянд, як раніше. Втім, деякі підприємці встановили ялинки та оформили яскраві святкові вітрини.

Сайт ТСН.ua зібрав найяскравіші новорічні локації, де можна зробити фото для Instagram.

Namelaka

Адреса: вулиця Межигірська, 63.

Фотозона біля Namelaka / Фото: anna.blahodatna

Кришталева ковзанка

Адреса: ТРЦ Cosmo Multimal, вул. Вадима Гетьмана, 6.

Кришталева ковзанка / Фото: tasik.about_kyiv

Readeat

Адреса: вул. Антоновича, 50.

Фотозона у книгарні Readeat / Фото: tasik.about_kyiv

Кловський сад

Адреса: Кловський узвіз, 11.

Фотозона біля Кловський сад / Фото: klovskysad

Under Wonder

Адреса: Велика Васильківська, 21.

Фотозона біля Under Wonder / Фото: tasik.about_kyiv

Міністерство десертів

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 32.

Фотозона біля Міністерство десертів / Фото: tasik.about_kyiv

Lila Cake

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 40/25.

Фотозона біля Lila Cake / Фото: tasik.about_kyiv

Київська ялинка

Адреса: Софіївська площа.

Ялинка на Софіївській площі / Фото: thekyivlover

Добропарк

Адреса: село Мотижин, Київська область.

Добропарк / Фото: cityhotelkyiv

Milk Bar

Адреса: вул. Шота Руставелі, 16.

Фотозона біля Milk Bar / Фото: olesya.balanivska

Костел Святого Миколая

Адреса: вул. Велика Васильківська, 75.

Фотозона в Києві / Фото: kyiv.inst

Нагадаємо, у сезоні 2023-2024 працюють багато локацій, де можна покататися на ковзанах в Києві. Ми зібрали адреси, ціни на квитки та графіки роботи.

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