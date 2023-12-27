"Новорічний подарунок для українців": топ скандальних ініціатив в законопроєкті про мобілізацію

"Під ялинку" Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт № 10378, яким пропонується внести низку змін щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби в Україні.

ТСН.ua проаналізував ініціативи в новому законопроєкті про мобілізацію.

У документі, зокрема передбачено заходи, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до ТЦК та СП, мобілізацію осіб з інвалідністю та покарання за ухилення від призову.

Документ розроблявся у тісній співпраці між урядом, Генштабом та парламентським комітетом з питань безпеки та оборони. Голосування в першому читанні за новий проєкт про мобілізацію може відбутися 10-12 січня 2024 року.

Електронна мобілізація

Відповідно до законопроєкту, призовники, військовозобов’язані і резервісті повинні будуть зареєструвати електронний кабінет, куди надсилатимуться повістки. Форму для реєстрації додатково повинен затвердити Кабмін. Також влада обіцяє повідомляти про виклики до ТЦК та СП через електронну пошту військовозобов’язаних.

Поважними причинами неприбуття до ТЦК та СП може бути перешкода стихійного характеру, хвороба військовозобов’язаного або смерть його близьких родичів.

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Мобілізація людей з інвалідністю

В законопроєкті про мобілізацію та військовий облік, в пункті про відстрочку забрали осіб з 3-ю групою інвалідності, що, найімовірніше, означає, що цю категорію людей можуть призвати до армії.

Відповідно до постанови КМУ №10 від 21.01.2015 року, до цієї категорії громадян належать люди з: відсутність одного ока, сліпота на одне око, двобічна глибока туговухість; дефект щелепи чи твердого піднебіння, карликовість зі зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків, сколіоз III ступеня, єдина функціонуюча нирка, відсутність однієї легені та інше.

Зниження призовного віку

Документ пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років і скасувати строкову службу – усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт.

Також передбачено запровадження базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах; базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

Повістку можуть вручати:

за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліцейськими;

за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем чи поліцейськими;

у громадських місцях представниками ТЦК чи поліцейськими.

Покарання для ухилянтів

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном;

обмеження у праві керувати транспортним засобом та отримання водійського посвідчення;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмова у підписанні кредитних договорів;

зупинка отримання пільг і послуг від держави.

Також людям, які перебувають за кордоном та ухиляються від мобілізації, припинять надання консульских послуг у закордонних дипломатичних установах України, якщо вони не будуть мати з собою військово-облікових документів.

Економічні ризики від законопроєкту про мобілізацію

Голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зазначив, що законопроєкт №10378 несе економічні ризики – через обмеження для людей, які ухиляються від військового обліку, у певних державних і фінансових послугах.

"Якщо фінальна версія законопроєкту, який буде проголосований у січні, змусить значну частину населення обірвати будь-які звʼязки з державою, щоб вона не могла їх вирахувати, знайти і призвати, негативний ефект для економіки буде важко переоцінити", - пояснив він у коментарі Forbes.

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Серед можливих наслідків нардеп називає припинення роботи з державними банками (а це більша частина ринку), зняття готівки, перехід на сіре працевлаштування і, як наслідок – зниження податкових надходжень (коштом яких забезпечуються ЗСУ), збільшення еміграції працездатних жінок, зниження внутрішньої логістики, а значить – зниження економічної активності тощо.

"Якщо у 2022-му частина населення тікала від ворожої держави, то при помилковому рішенні у 2024-му зʼявиться ризик, що українці почнуть тікати вже від своєї", – наголошує Дмитро Наталуха.

Збільшення штрафів за порушення мобілізації

Кабмін пропонує значно збільшити штрафи за правопорушення мобілізації та військового обліку і застосувати кримінальне покарання до громадян, які відмовляються від проходження медичного огляду (ВЛК).

Так, за порушення правил військового обліку (наприклад, за ухилення від постановки на облік) пропонується збільшити штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 грн. Зараз сума штрафу становить 3 400-5 100 грн.

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За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян штраф становитиме від 25 500 до 34 000 грн. Посадовцям "світитиме" від 34 000 до 85 000 грн.

Крім того, осіб, які порушать законодавство під час дії особливого періоду може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення – до трьох діб.

Також запроваджується кримінальна відповідальність за відмову від проходження медичного огляду під час мобілізації – від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Додаткові повноваження для сприяння мобілізації

У законопроєкті №10378 також розширили перелік осіб, які мають повноваження, щоб сприяти мобілізації.

Так, органи сільських, селищних, міських рад, місцевих державних адміністрацій повинні забезпечити доведення до підприємств, установ та організацій про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов’язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; забезпечити прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації.

Повноваження поліції

За зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов’язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП, а також здійснюють адміністративне затримання та доправлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що буде з обмежено придатними

Обмежено придатним до військової служби доведеться знову пройти військово-лікарську комісію.

У новому законопроєкті планують взагалі позбутися поняття "обмежено придатний". Будуть лише дві категорії: придатні і ні.

Таким чином, ті, кого раніше визнали обмежено придатними, коли відповідний закон з цією поправкою набуде чинності, повинні будуть знову пройти медичну комісію. На це у них буде шість місяців.

За її результатами обмежено придатних або зніматимуть з обліку, адже вони вважатимуться непридатними до служби, або вважатимуть їх придатними.

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