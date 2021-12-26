"Новорічний вечір прем'єр": українські артисти презентували нові суперхіти та відповідали на запитання "з перцем"

"Новорічний вечір прем'єр": українські артисти презентували нові суперхіти та відповідали на запитання "з перцем"

Дивіться яскраві виступи українських виконавців і слухайте першими їхні нові хіти разом з телеведучою Катериною Осадчою.

Вже у неділю на "1+1" у "Новорічному вечорі прем'єр" від творців "Світського життя" глядачі телеканалу "1+1" побачать нових та знаних зірок, несподівані дуети й почують фірмові питання "з перцем" від Каті Осадчої. Уже традиційно саме в гостях у телеведучої українські артисти презентують свої нові суперхіти.

Про це 25 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, музична сенсація цього року Антон Вельбой, відомий під псевдонімом Wellboy - автор всенародного хіта про гусей - до Нового року українцям підготував музично-ягідний десерт.

Побачать глядачі і гурт KAZKA, Андре Тана, Потапа і Юрія Горбунова. А лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець завітав із дружиною Ганною й дочкою Анастасією.

Крім того, випускник проєктів "Голос діти" та "Голос країни" Вася Демчук вийде на головну сцену країни разом із самою NK. Коли співачка почула його хіт "Сорі", що зірвав Мережі, сама запросила хлопця в дует.

Щоб дізнатися, як зіркові гості відповідатимуть на дошкульні питання ведучої і які нові хіти співатиме вся країна, не пропустіть - "Новорічний вечір прем'єр" з Катериною Осадчою - на "1+1" у неділю, 26 грудня, о 21:00, одразу після програми ТСН.Тиждень.

Новорічний вечір прем'єр: як українські артисти презентували свої нові суперхіти

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