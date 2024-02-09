Нововведення в ЗСУ: головком Сирський, 500 тисяч новобранців і закон про мобілізацію

Стало відомо, хто може увійти до команди нового головнокомандувача ЗСУ, а також про зміни, які ще можуть внести нардепи до законопроєкту про мобілізацію. Чого очікувати українцям – читайте далі.

На ЗСУ чекає багато нововведень. Деякі з них уже були запроваджені, інші ще попереду, але поступово насуваються. Йдеться про звільнення головкома Валерія Залужного і призначення на посаду Олександра Сирського, про мобілізацію до армії 500 тис. новобранців та про сам скандальний мобілізаційний законопроєкт.

Що відомо про зміни в ЗСУ – читайте на ТСН.ua.

Звільнення Залужного

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України... Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", – повідомив глава держави, а згодом на його сайті з’явився відповідний указ.

Зустріч із Зеленський прокоментував і сам Залужний. Він вказав, що відбулася "важлива та серйозна розмова", і що було "прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії". Генерал розповів, що завдання, які стояли перед армією 2022 року, відрізнялися від завдань 2024 року, "тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом".

Рішення про відставку Залужного прокоментував міністр оборони Рустем Умєров. Він заявив, що 2024 рік принесе нові зміни, до яких Україна мусить бути готова. А для цього, за його словами, потрібні нові підходи та стратегії.

"Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги", – написав Умєров у Мережі.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: офіційний портал ЗСУ / Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Реакція України та світу на відставку Залужного

В Україні рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ викликало чимало суперечок, учасниками яких стали політики, експерти та журналісти. Зокрема, дехто вважає, що все відбулося так, як мало, а інші категорично не погоджуються з такими змінами. Зокрема, політикиня Вікторія Сюмар назвала рішення про звільнення Залужного таким, що не має воєнної логіки та становить політичні ризики. А от відома своїми "наїздами" на Залужного нардепка Мар'яна Безугла щиро потішилася в Мережі звістці про його звільнення: "Недооцінили суб'єктність жінки й силу правди. Буває. Ну що ж. Тепер маємо хоча б шанс".

Водночас на Заході зміну головкома ЗСУ сприйняли спокійніше. Представник Держдепартаменту США Ведант Пател назвав відставку Залужного суверенним рішенням, яке може ухвалювати глава держави.

А представниця Пентагону Селеста Валландер сказала, що Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими: "Сполучені Штати поважають і працюватимуть з тим, кого демократично обраний уряд, лідер, президент Зеленський, вибере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським".

Значно емоційнішими у своїх коментарях були західні ЗМІ. Так, у Sky News написали, що "звільнення високопоставленого українського генерала – це надзвичайно ризикована авантюра Володимира Зеленського в той час, коли є значні ризики, що Росія покращить ситуацію на фронті".

У виданні Economist вказали, що рішення Зеленського про звільнення Залужного може стати новим і вирішальним етапом війни. Втім, така кадрова заміна також викликає занепокоєння.

Призначення Сирського головкомом ЗСУ

Того ж дня, 8 лютого, Зеленський призначив головкомом ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, який до того був командувачем ОСУВ "Хортиця". За словами президента, Сирський має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію, а також успішний досвід наступу – провів Харківську визвольну операцію.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / Фото: Telegram: Олександр Сирський.

"Я запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді Української держави. Буду вдячний за його згоду", – додав Зеленський.

Призначення Сирського прокоментував, зокрема, майор НГУ та командир батальйону "Свобода" Петро Кузик: "Це крок, яким команда президента намагається змінити, перемкнути на екзистенційну частину в боротьбі. Залужний прекрасно себе проявив в обороні. Можливо, прийшов час менеджера наступу – от і таке планове рішення відбулося".

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Участь Сирського у війні

Від початку бойових дій на Донбасі 2014 року Сирський став начальником штабу АТО.

Зкрема, був одним із головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. За це його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня, а згодом присвоїли звання генерал-лейтенанта.

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2016 року Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. 2017 року став командиром АТО, а 2019 року – командувачем Сухопутних військ. Наступного року отримав звання генерал-полковника.

У перші повномасштабного російського вторгнення Сирський командував обороною Києва. Він також був одним із командувачів контрнаступу ЗСУ на Харківщині, внаслідок якого майже вся територія області блискавично була звільнена від ворога. Восени 2022 року-навесні 2023 року генерал-полковник керував обороною Соледара та Бахмута. Сирський регулярно буває на фронті, зокрема на тому ж Бахмутському напрямку.

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