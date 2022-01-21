"Нової хвилі не уникнути, бо ми вже в ній": Світлана Гук спрогнозувала, скільки триватиме пік коронавірусної хвороби

"Нової хвилі не уникнути, бо ми вже в ній": Світлана Гук спрогнозувала, скільки триватиме пік коронавірусної хвороби

Пульмонологиня зазначила, що у лікарні наразі пацієнтів із COVID-19 мало, але пацієнтів, які звертаються по допомогу у телефонному режимі, стало значно більше.

Сам пік коронавірусної хвороби в Україні очікується тривалістю декілька тижнів.

Про це у бліц-інтерв'ю ТСН.ua розповіла лікарка-пульмонологиня, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології КЛ "Феофанія" Світлана Гук.

"Звичайно, сподіваємося, що ця хвиля буде останньою. Життя покаже", - зазначила вона.

Пульмонологиня додала, що у лікарні наразі пацієнтів із COVID-19 мало, але пацієнтів, які звертаються по допомогу у телефонному режимі, стало значно більше.

Відповідаючи на запитання, чи можна зупинити нову хвилю коронаврусу якимось заходами, чи її не оминути, Гук наголосила, що ця хвиля все одно настане.

"Вона настане. У нас немає шансів стати виключенням із світового досвіду. Зважаючи на досвід інших країн, ми багато що можемо прогнозувати. Тож, підвищення захворюваності ми вже бачимо. Ми вже на цій хвилі", - повідомила вона.

Раніше Світлана Гук назвала основні симптоми "Омікрону".

"Що мені кидається у вічі - ураження верхніх дихальних шляхів, нежить, сильний біль в горлі. Поки не бачила шлунково-кишкових розладів (у випадку зараження "Омікроном" - ред.). Але, в цілому, симптоми можуть складати різну клінічну мозаїку", - зазначила вона.

Читайте також: