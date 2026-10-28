"Нову пошту" тепер захищає приватна ППО: що це таке і як працює в Україні

Приватна ППО

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Повномасштабна війна змушує український бізнес шукати нестандартні шляхи для виживання та захисту власної інфраструктури. Наразі в країні активно формується новий ринок — приватна протиповітряна оборона. Першим про успішний досвід формування власної ППО та збиття ворожих дронів публічно оголосив співвласник групи Nova («Нова пошта») В’ячеслав Климов.

Співзасновник компанії не розголошує точних цифр щодо збиття, але зазначає, що «Нова пошта» — одна з небагатьох бізнес-структур, якій вдалося реалізувати такий проєкт. В’ячеслав Климов наголосив на важливості подальшого розвитку приватної ППО та підкреслив, що бізнес здатен брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключною сферою відповідальності держави.

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Багатьох цікавить: що ж таке приватна ППО? Хто на приватній основі збиває дрони — цивільні чи військові, і наскільки це ефективно в умовах повномасштабної війни, коли Росія постійно атакує українські міста з повітря?

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ТСН.ua поцікавився в компанії деталями реалізованого проєкту.

«Подальше поширення будь-якої інформації неможливо та є небажаним через значні безпекові ризики», — відповіли у пресслужбі «Нової пошти» на наш запит.

Водночас представники великого бізнесу з інших галузей зазначають, що концепція приватної ППО з’явилася ще рік тому, але реальної користі від неї поки небагато, як, власне, і застосування. Особливо складним це питання стало на тлі запуску Росією нових реактивних дронів.

Крім високих витрат на створення системи, бізнес має постійно адаптуватися до змін: якщо вчора атаки здійснювалися безпілотниками з двигунами внутрішнього згоряння, то сьогодні це вже реактивні дрони. Наявні приватні системи захисту потребують постійного вдосконалення або перекомплектування, а це додаткові витрати для бізнесу.

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Як працює приватна ППО та хто до неї залучений

Як зазначають експерти, тим не менш в Україні вже працюють приватні групи ППО, створені за участю бізнесу. Вони повністю інтегровані в загальну систему протиповітряної оборони країни та діють під чіткою координацією Повітряних сил ЗСУ.

«Створення приватної ППО у свій час починали у Харкові. Вони формували перші підрозділи і теж збивали „Шахеди“, правда, ще на бензинових двигунах. Загалом існує два напрямки: це формування груп протиповітряної оборони з добровольчих формувань на базі територіальних громад і приватні структури протиповітряної оборони. Останні можуть формувати великі бізнесові компанії і не тільки, наприклад, для захисту енергетичних об’єктів, складів, чи виробничих баз», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці.

Експерт наголошує, що приклад «Нової пошти» — це цілком достойна ініціатива, але зауважує, що приватні підрозділи ППО розраховані лише на боротьбу з дронами. Збивати балістичні ракети вони не можуть, оскільки це потребує надзвичайно дорогих військових систем, яких в Україні зараз бракує.

«Треба цим займатися. Є відповідні структури на ринку ППО, є законодавчі ініціативи, які дозволяють формування таких приватних структур. Чому б ні? Єдина проблема, у нас все це робиться, на жаль, з великим запізненням. Але на скільки мені відомо у Харкові та Сумах проєкти зі створення приватної ППО активно реалізовуються. Вони збивають російські дрони», — зауважує Ігор Романенко.

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Відомо, що договори на послуги приватної ППО можуть укладатися на пів року або на рік з продовженням. А деякі учасники ринку оцінюють вартість послуг з захисту неба у 10% від вартості об’єкта, який захищають.

Вартість питання: від 20 мільйонів гривень за об’єкт

Щодо фінансового боку таких проєктів, генерал-лейтенант підкреслює, що створення приватних підрозділів ППО — це недешева справа.

«Це недешево коштує, бо для ефективної роботи ППО необхідні відповідні сили та засоби, навчений персонал. Йдеться про мільйони гривень. Але тут все залежить від того, який саме об’єкт треба прикривати, яка його площа. Все це звісно попередньо прораховується, визначаються сили та засоби, які для цього необхідні», — пояснює Ігор Романенко.

З відкритих джерел відомо, що вартість розгортання приватної ППО в Україні стартує від 20 млн грн за один об’єкт. Для цього необхідно закупити зброю для збиття дронів (наприклад, турелі Sky Sentinel або кулемети Browning M2), розбудувати інфраструктуру, відпрацювати розгортання системи та передбачити оплату праці фахівців.

«Приватна ППО — це воєнізовані структури узаконені державою. Звісно, що це не цивільні люди, вони мають пройти відповідне навчання і вміти чітко виконувати свою роботу. Якщо „Нова пошта“ реалізувала такий проєкт, то вони пройшли всі ці етапи. Фактично вони найняли приватну структуру ППО, яка буде виконувати завдання щодо захисту їх об’єктів», — підсумовує Ігор Романенко.

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