Новий етап ескалації війни в Україні: Жданов дав прогноз, чого чекати від РФ взимку

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Російська армія перенесла зусилля з фронту вглиб України і продовжуватиме масовані ракетно-дронові удари в такому ж темпі. Найближчі місяці, ймовірно, РФ здатна наносити вогневі удари кожні 6-8 діб.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його слова, це можна назвати новим етапом ескалації.

Реклама

«Я не погоджуюся, що це новий етап війни. Нічого нового він особливо не вигадав. Просто він ескалував за рахунок кількості. Сталінське гасло було, що кількість має перерости в якість. Так Сталін розмірковував на початку Великої вітчизняної війни. Тому Жуков і гнав сотнями тисяч на німецькі кулемети радянських воїнів. Те ж саме сьогодні робить і Путін», — каже військовий експерт.

За його словами, Росія намагається розвалити українську економіку та знищити логістичну базу, щоб завдяки цьому вирішувати проблеми на фронті.

«Тому що фронт більш-менш не те, що стабілізований, не можна так сказати, але він став більш інерційним, він мало рухається, він млявий. І тому вони вирішили перенести основні зусилля вглиб нашої країни. І дивіться, обманний маневр о 6-й годині ранку ракети в останню мить відвернули від Києва. В районі Василькова вони почали повертати на Житомир. І пішли далі. Тобто Київ вони так, полякали, а удар далі був зміщений на західну частину нашої країни», — каже Олег Жданов.

Від наймасштабнішого ракетно-дронового удару по Україні минуло менше тижня, зазначив експерт. На жаль, російська армія здатна продовжувати в такому ж темпі і влаштовувати масовані атаки кілька разів на тиждень.

Реклама

«Буданов казав, що росіяни на кінець серпня вироблятимуть до 230 дронів різних типів на добу, а ще в липні вони виробляли 170. Далі Буданов казав, що вони до кінця року намагатимуться збільшувати потужності на 10–15 відсотків щомісяця і на кінець року можуть вийти на виробництво до 400 дронів на добу. Тож вони нарощують виробництво дронів, особливо дальнього радіусу дії. І, на жаль, такі нальоти будуть. До речі, лунала цифра, що кожні 6–8 діб вони повторюватимуть такі масовані вогневі нальоти. Поки що це відповідає дійсності, на жаль», — каже експерт.

Раніше ми писали, коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни.