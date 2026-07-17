Новий Кабмін: хто увійшов до його складу та що сказав прем'єр-міністр про відставку Федорова

Рада затвердила новий Кабмін / © ТСН.ua

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Новий Кабінет міністрів під керівництвом Сергія Корецького успішно провів перше установче засідання та чітко визначив головні державні пріоритети. Глава новосформованого уряду щиро подякував міністрам за готовність до негайної та інтенсивної роботи, а ключовими критеріями діяльності команди назвав високу ефективність, особисту відповідальність та кінцевий результат.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Як обирали новий Кабмін

У сесійній залі Верховної Ради розгорнулася чергова гучна прем’єріада. Попередня відбувалася рівно рік тому і проходила за дуже схожим політичним сценарієм.

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Так офіційний представник глави держави презентує народним депутатам майбутнього керівника уряду. У цей час у гостьовій ложі парламенту Сергій Корецький уважно слухає тези про власну біографію та свій тривалий успішний досвід управління великим приватним бізнесом і потужними державними компаніями. Нині ж, твердо заявляє кандидат, він повністю готовий керувати процесами вже в масштабах цілої країни.

Сергій Корецький, прем’єр-міністр України: «Це саме той потрібний час і те потрібне місце, щоб максимально ефективно використати всю свою енергію, зусилля та накопичений досвід задля блага цілої країни в такий складний історичний час».

Безперебійне забезпечення військових на фронті, масштабування вітчизняного виробництва озброєння, надійний соціальний захист громадян, особлива увага до прифронтових регіонів, підготовка до наступної важкої зими, всебічна підтримка бізнесу та подальший впевнений рух України до Європейського Союзу. За лічені 6,5 хвилин свого виступу Сергій Корецький чітко вимальовує перед парламентарями комплексну картину та філософію нового Кабміну.

Сергій Корецький, прем’єр-міністр України: «Я щиро прагну, щоб цей Кабмін став для України урядом оборони, урядом стрімкого економічного розвитку та урядом європейської інтеграції».

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Вуличні акції та питання про долю Михайла Федорова

Кандидатуру Сергія Корецького народні обранці розглядали на тлі масштабних вуличних акцій, які проходили під стінами парламенту на підтримку Михайла Федорова. Під час обговорення народні депутати кілька разів поспіль гостро запитували майбутнього прем’єр-міністра про подальшу долю керівництва Міністерства оборони.

Запитання народних депутатів із зали: «Чи готові ви особисто бути достатньо суб’єктним керівником, щоб обов’язково залишити Михайла Федорова на його посаді?»

Сергій Корецький, прем’єр-міністр України: «Для того, щоб робити будь-які офіційні пропозиції, нам усім спочатку потрібно чітко зрозуміти, як саме завершиться голосування за ключові кандидатури Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ. Треба обов’язково дочекатися цього фінального голосування, а вже потім виважено робити наступні кадрові кроки».

Варто відзначити, що Сергій Корецький наполегливо боровся за прихильність депутатського корпусу. Напередодні голосування він особисто зустрівся абсолютно з усіма парламентськими фракціями та групами. Він став першим майбутнім прем’єром за останні 7 років, який за власної ініціативи провів подібні відверті зустрічі.

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Такий прямий діалог із парламентом швидко подіяв — навіть представники опозиційних нардепів, які до цього жодного разу принципово не підтримували жоден уряд за поточної каденції Президента Володимира Зеленського, цього разу дружно проголосували «за».

Поіменний склад нового уряду: старі та нові обличчя

Вже за дві години після результативного голосування у гостьовій ложі Ради з’являється в повному складі весь оновлений уряд країни. І старі, і нові обличчя в міністерських кріслах добре знайомі широкому загалу.

Шість діючих міністрів зберегли за собою місця та мають багаторічну офіційну прописку в Кабміні:

Денис Шмигаль

Тетяна Бережна

Денис Улютін

Сергій Марченко

Матвій Бідний

Віктор Ляшко

Серед новачків урядової команди найвпізнаванішим для українців є Віталій Кім — дотеперішній голова Миколаївської обласної державної адміністрації, який віднедавна очолить Міністерство з питань ветеранів.

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Міністерство інфраструктури очолив Микола Калашник, який до цього успішно керував Київщиною. Очільник Національної поліції Іван Вигівський відтепер офіційно очолює Міністерство внутрішніх справ (МВС). Також до складу нового уряду увійшли двоє діючих народних депутатів України — Денис Маслов та Віталій Безгін. Загалом 16 затверджених кандидатів отримали повне схвалення та зелене світло від Верховної Ради.

Новий прем’єр-міністр разом із новим складом уряду урочисто склали присягу на вірність українському народові та вже готові діяти.

Офіційного президентського подання на призначення міністра оборони та міністра закордонних справ народні депутати напружено чекали до пізнього вечора, проте в цей день його так і не дочекалися.

Парламентарі ухвалили рішення розійтися до 18 серпня 2026 року, але при цьому поточне засідання Верховної Ради не закривали, а просто оголосили офіційну технічну перерву. Це означає, що фінальні кадрові рішення у стінах парламенту за необхідності можуть з’явитися і набагато раніше цієї дати.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У Британії НОВИЙ ПРЕМ’ЄР! Яка доля чекає на Краматорськ? | ТСН 17:00 17 липня

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