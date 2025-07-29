«Новий» Кабмін: міністри їздять на ЗАЗ, орендують житло, проте мають тисячі доларів заощаджень – аналіз деклацій

Кабмін

Реклама

В Україні у липні оновили склад Кабінету міністрів. Так, уряд замість Дениса Шмигаля, який став міністром оборони, очолила Юлія Свириденко.

Решту міністрів – це фактично не «нові обличчя», а як зазначають деякі експерти «перетасовані».

ТСН.ua проаналізував електронні декларації нових-старих посадовців та знайшов там цікавинки. Зокрема, багато міністрів вказали у своїх деклараціях орендоване житло. Попри це дехто з них має заощадження більше сотні тисяч доларів.

Реклама

Декларація Юлії Свириденко

Нова прем’єр-міністерка за 2024 рік задекларувала 4 млн 441 тис. 343 грн доходів. Це її зарплата за офіційним місцем роботи, так і доходи від інших видів діяльності.

Щодо нерухомості, то у Києві міністерка володіє квартирою на 33,5 квадратних метри, проте орендує інше житло у столиці, площею 119 квадратів.

У її декларації є квартира у Чернігові, звідки родом посадовиця.

Також Юлія Свириденко вказала 377,5 тис. грн на банківських рахунках і 4 тис. доларів готівкою.

Реклама

Користується очільниця Уряду автомобілем BMW X3 2016 року випуску, на якому їздить за довіреністю.

Декларація Михайла Федорова

Перший віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй річній декларації за 2024 рік вказав понад 1 млн 127 тис грн доходу. Його ж дружина задекларувала понад 4 млн 838 тис. грн доходу.

У декларації Федоров вказав наявність 74,8 кв. м квартири в Києві, оренду нежитлового приміщення (2,9 кв. м) та двох машиномісць загальною площею 31,3 кв. м у столиці. Його дружина ж орендує квартиру у Києві, площею 55 кв.м.

Федоров є власником автомобіля Audi Q8 2019 року випуску, а його дружина — Audi A4 2016 року випуску.

Реклама

Декларація Олексія Кулеби

Віцепрем'єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олексій Кулеба у травні 2025 року задекларував нову квартиру площею 64,7 кв.м, вартістю 7 998 611 грн. Це – подарунок від Кулеби Ірини Миколаївни. Крім того у декларації за 2024 рік у нього вказано, що він претендує на частку у квартирах, які належать його батькам. У безоплатному користуванні чиновник має квартиру, площею 109,9 кв.м та паркомісце.

У дружини Олексія Кулеби у власності є будинок у селі Корюківщина на Київщині та квартира у спільній власності у Києві. Площа будинку трохи більше 376 тис. квадратних метри. У тому ж селі вона орендує земельну ділянку у лісництва. Також дружина Кулеби володіє власною сонячною станцією. З цікавого – у дружини урядовця є невеликі апартаменти у курортному Яремчі на Івано-Франківщині. Їхня площа – 39 квадратних метри. У власності дружини Кулеби перебуває авто KIA SPORTAGE 2015 року випуску.

Декларація Дениса Шмигаля

Щодо нерухомості нового міністра оборони України Дениса Шмигаля, то відомо, що він зареєстрований у Львові. Там у власності його дружини є будинок, площею 216 квадратних метри. На Львівщині родина Шмигаля володіє також і земельними ділянками.

Інформації про нерухомість у Києві немає.

Реклама

Відомо, що Денис Шмигаль зберігає 140 тисяч доларів готівкою та 207 тисяч гривень у банку. Дружина Катерина має такі відкладені кошти: 242 тисячі доларів та 254 тисячі гривень готівкою, а також 626,9 тисячі гривень на двох рахунках у банку.

Скриншот з декларації Дениса Шмигаля. / © НАЗК

Декларація Андрія Сибіги

Очільник МЗС України Андрій Сибіга у власності має квартиру у Києві, площею 96 квадратних метри. Також у його власності є гараж та земельна ділянка на Київщині.

Міністр також задекларував колекцію україністики, яка включає українські старожитності, стародруки, книги, картини, прикраси, християнські (сакральні) елементи документів, світлини, предмети побуту, листівки, елементи мундирів воїнів УНР, УГА та УПА.

Дружина міністра володіє квартирою у Тернополі, площею 60 квадратних метри, земельними ділянками на Київщині. Також у неї є дві дачі у Києві. Вона орендує дачний будинок у Києві, площею 119 квадратних метри

Реклама

Андрій Сибіга задекларував 129 тисяч доларів США та 37 тисяч гривень готівки.

Скриншот з декларації Андрія Сибіги. / © НАЗК

Декларація Оксена Лісового

У власності міністра освіти та науки України Оксена Лісового є три житлових будинки у Київській області. Зокрема:

Будинок площею 68,8 кв. м у Підгірцях.

Будинок площею 53,1 кв. м у Медвині.

Будинок площею 51,9 кв. м у Галайках.

Його дружина володіє будинком, площею 41,5 кв. метри у селі Медвин на Київщині. Також у власності родини є три земельні ділянки на Київщині.

Задекларував міністр також авто ЗАЗ-DAEWOO T13110 2003 року випуску.

Реклама

Декларація Ігоря Клименка

Ігор Клименко після «перетасовки» залишився на посту міністра внутрішніх справ України. Відповідно до його декларації за 2024 рік міністр має у власності невеликий житловий будинок та земельну ділянку у селі Проців на Київщині. Щодо нерухомості у столиці – у декларації інформації немає.

У 2024 році міністр отримав понад 1 560 939 грн зарплати та 277 тис. грн пенсії. На банківських рахунках Ігор Клименко зберігає 460 914 грн та 109 104 доларів.

Щодо готівки, то міністр задекларував: 930 000 грн, 2 620 доларів та 500 євро.