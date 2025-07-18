Новий Кабмін та прем'єр-міністерка: що відомо про кадрові перестановки у владі

Юлія Свириденко

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Цього тижня пішов у відставку прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який побив усі рекорди за тривалістю перебування у кріслі очільника українського уряду. Він очолював Кабмін понад 5 років. На цю посаду Верховна Рада за побажанням президента затвердила колишню першу віцепрем’єрку — 39-річну Юлію Свириденко. Перетасували і значну частину міністрів, а одне з міністерств — ліквідували.

Як саме змінився уряд, та що означають ці трансформації у владі — у матеріалі кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Що відомо про Юлію Свириденко

На відміну від тихого Шмигаля, який не прагнув бути в центрі уваги, Свириденко старалась демонструвати енергійність та продуктивність. Керівники відомих українських компаній прийшли вітати її просто в коментарі у соцмережі не випадково. Вони знайомі з нею особисто. Бо Свириденко, яка крім віцепрем’єрства ще й керувала Міністерством економіки, постійно перебувала з бізнесом в контакті. А ще очолювала переговорну групу та зрештою підписала так звану ресурсну угоду зі США. Справа вкрай відповідальна і складна. Адже під цю угоду були підв’язані ймовірні постачання зброї від США, а Дональд Трамп наробив щодо неї чимало гучних заяв. Запропонований американською стороною варіант документу спочатку більше нагадував кабальний зашморг.

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Команді на чолі зі Свириденко вдалось відсікти найбільш одіозні вимоги американців. Підписана угода про мінерали задовольнила і Київ і Білий дім. А один з найбільш гострих моментів — перепалку Зеленського із Трампом в Овальному Кабінеті, коли ресурсну угоду так і не підписали, нарешті залишився в минулому.

Та не менш важливим чинником було те, що Свириденко прекрасно спрацювалась з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. У 2020-му вона була заступницею голови офісу президента з економічних питань. А за рік вже стала першою віцепремʼєр-міністеркою — міністеркою економіки. Свириденко влаштовувала і Зеленського, який зрештою і запропонував їй очолити уряд. А Денису Шмигалю — Міністерство оборони.

Що відомо про інші кадрові перестановки в Кабміні

На цю зустріч Зеленський запросив і Михайла Федорова — віцепрем’єра та міністра цифрової трансформації, якого також іноді називали міністром дронів. А вже в четвер його підвищили — призначили першим віцепрем’єром, відповідальним також за іновації. Це означає, що саме він має координувати напрямок виробництва української високотехнологічної зброї. Її потрібно більше, наголошує Зеленський. І саме це — першочергове завдання для нового уряду.

В оновленому уряді Міністерство оборони об’єднають з Міністерством стратегічної промисловості. Герман Сметанін, який його очолював, повернеться керувати Укроборонпромом. Рустема Умєрова Зеленський призначив секретарем РНБО. Він не став послом у США, як віщували ЗМІ. Натомість, поки вирішується, хто замінить у Вашингтоні Оксану Маркарову, президент підписав указ про нове призначення Ольги Стефанішиної, яка в уряді Шмигаля була віце-прем’єркою з питань євроінтеграції та міністеркою юстиції. Тепер Стефанішина — спецуповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США. І, припускають, що саме вона і стане послом.

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На посаді віце-прем’єра, відповідального за ЄС і НАТО, Стефанішину замінить Тарас Качка, заступник міністра економіки України та один з ключових учасників напрацювання ресурсної угоди зі США. Ще один заступник Свириденко у попередньому складі уряду — Олексій Соболєв очолить Міністерство економіки.

У Мінюст з Міненерго переїжджає Герман Галущенко. Міністром енергетики призначено Світлану Гринчук, яка, в свою чергу переселяється туди з кабінету очільниці Мінекології.

А от підозрюваний в отриманні неправомірної вигоди в розмірі понад 14,5 мільйона гривень міністр національної єдності Олексій Чернишов не просто втратить посаду — його Міністерство єдності взагалі ліквідують. Єдність вирішили приєднати до міністерства соцполітики, яке очолив колишній заступник міністра фінансів Денис Улютін.

На своїх місцях залишились міністри — внутрішніх справ Ігор Клименко, фінансів Сергій Марченко, освіти Оксен Лісовий, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та охорони здоров’я — Віктор Ляшко. Перепризначили і закордонних справ Андрія Сибігу. Попри те, що в новому уряді не з’явилось нових людей, а лише перетасували тих, що є, його очільниця пообіцяла продемонструвати нову якість управління та іншу динаміку.

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Які пріоритети в новому Кабміні

Пріоритетами на перше півріччя свого кабінету Свириденко назвала нарощування власного виробництва зброї, підвищення технологічності війська. Також пообіцяла не випускати з фокусу уваги підтримку українського бізнесу.

В урядових кулуарах пліткують, що Свириденко лише здається слухняною дівчинкою. Мовляв, насправді вона вміє наполягти на своєму і обов’язково багатьох ще здивує. Як колись здивувала всіх своїм стрімким кар’єрним злетом або коли під час прийому для представників іноземних організацій та дипмісій, несподівано сіла за піаніно та заспівала.

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