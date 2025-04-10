Новий наступ Росії: військовий експерт оцінив плани Путіна повторно піти на Київ

Росія може повторно піти на Київ за певних умов / © ТСН.ua

Реклама

Росія розпочала наступ на Сумщину та Харківщину, про це заявив головком Олександр Сирський.

Військові експерти підкреслюють, що поки суттєвих загроз для обласних центрів — Харкова та Сум немає, але ситуація складна, бо противник нарощує сили для подальших наступальних дій.

Які загрози для Сумщини та Харківщини

За словами військового експерта Ігоря Романенка, Путін вже давно активізував свої потужності у смузі Курщини, Сумщини та частково Бєлгородщини.

Реклама

«Противник значно просунувся на Курщині. Там вже мало залишилося територій, які були під контролем Сил оборони України. Росіяни зайшли на Сумщину, наші воїни тримають оборону. Ворог прагне сформувати там буферну зону з подальшим просуванням на Сумщину та створення загроз для Харківщини. Про що свідчить активізація боїв у Вовчанську та навколо нього», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Військовий експерт додає, що за час який ще є у Путіна, він намагається якомога далі просунутися для захоплення Донецької та Луганської областей.

Наразі фіксується тактичне просування противника на Запоріжжя та прагнення дістатися до кордонів Дніпропетровської області.

Казки про перемир’я та згортання допомоги

Експерт підкреслює, що наступальні потуги та збільшення інтенсивності бойових дій, це частина першого весняного етапу наступу противника.

«Путін всіма силами гальмує питання можливих переговорів про перемир’я і, користуючись цим, досягає бажаних цілей військовим шляхом. Йому дозволяють це робити наші колишні партнери. Адже позиція американців відома — на «Рамштайні» їх вже не буде. А у хабі, на території Польщі, через який проходить головне постачання військової допомоги Україні, вже триває згортання робити. Американці стверджують, що воно планове, але боюсь, що плани у них саме такі — згортати допомогу Україні, коли ситуація на фронті, на жаль, лише загострюється», — зазначає Ігор Романенко.

Генерал-лейтенант додає, що надалі військовою допомогою Україні будуть займатися британці, французи та норвежці.

«Вони будуть нам допомагати, на відміну від американців. Але так чи інакше, ми входимо у певний перехідний період, який буде знижувати логістичний потенціал з військового забезпечення. Все, що було у хабі пакується і відправляється назад американцям», — каже експерт.

Путін збирає головорізів

Ігор Романенко підкреслює, що перший етап наступу росіян вже реалізовується, а другий може розпочатися у липні.

«До другого етапу ворог проведе призов строковиків. Буде зроблено відповідну заміну і з вже підготовлених бійців формуватимуть бойові підрозділи. Також противник набирає контрактників для подальшої відправки на фронт. Щомісяця противник відправляє на війну 40-50 тисяч осіб та вишукує найманців по світу, які готові воювати за великі гроші. Все це свідчить про посилення ресурсів для можливих наступальних дій», — зауважує Ігор Романенко.

Поки не відомо, яке саме місто України може стати ціллю для противника під час літнього етапу наступу.

За словами військового експерта, другий етап розширеного наступу російських військ можливий, але він напряму залежить від ефективності чи провалу першого, весняного етапу.

Повторний наступ на Київ

Головком Сирський зазначає, що слід бути готовими до наступу на Київ, який ворог може здійснити восени під прикриттям військових навчань у Білорусі, як це вже було у лютому 2022 року.

«Виключати подібного розвитку подій не варто. Скажу так, якщо у ворога на момент осені будуть такі можливості і необхідний потенціал, то Путін може повторно піти на Київ. Причому лише для того, щоб просто загострити ситуацію у потрібний для нього момент» — зауважує Ігор Романенко.

Сподіватися на власні сили та ресурси

Генерал-лейтенант додає, що усі подальші кроки Путіна, залежатимуть від того, як себе будуть поводити наші колишні союзники — американці, чи діючі — європейці. Буде мовчання з їхнього боку — терор та наступ будуть продовжуватися.

«За будь-яких умов, маємо розраховувати на власні сили. Нам треба у прискореному режимі проводити справедливу і ефективну мобілізацію, переводити економіку на військові рейки, посилити відповідальність громадян у питаннях захисту держави. Тобто сподіватися виключно на власні сили. І всі ці заходи потрібно проводити якомога швидше, щоб не стало запізно», — зауважує військовий експерт.

Обстріли триватимуть

У Києві все частіше звучить сигнал тривоги через загрозу балістики з Курщини. Експерт не виключає, що це пов’язано з активізацією наступальних дій ворога. Бо ракети, дрони та керовані авіаційні бомби атакують саме Сумщину та Харківщину та інші прифронтові регіони.

«Росіяни фактично взяли Курщину під контроль. Це вигідна позиція для нанесення повітряних ударів, з вибудованою під це логістикою. Від повітряних ударів страждають Сумщина та Харківщина. При наявності відповідних ресурсів, росіяни можуть застосовувати засоби для повітряних атак й інших наших міст, незважаючи ні на міжнародні норми, ні на правила ведення війни. Їх цікавить лише одне: чи є там наші оборонні фортифікації або ж Сили оборони. Все інше росіян не цікавить, ні міжнародні норми, ні кордони, ні цивільні люди», — підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про удари балістикою по Києву та Кривому Рогу: навіщо це Путіну та до чого тут Трамп.

Дата публікації 19:40, 09.04.25 Кількість переглядів 46 Шок-заява Сирського та жахіття в Харкові, Краматорську, Кривому Розі!