Новий навчальний рік в Україні: які зміни очікуються

Понад 150 підземних шкіл до кінця цього року, можливе харчування для учнів усіх класів та підвищення зарплат для вчителів. Ці теми зокрема обговорювали на вже традиційній конференції «Серпнева. Освіта для мінливого світу». Міносвіти прогнозує — цього року навчання продовжать понад три мільйони учнів, серед них майже десята частина за кордоном.

А от принаймні 160 тисяч учнів, які торік були на дистанційці, повернуться до класів.

За даними уряду, до кінця року в Україні мають побудувати понад сто п’ятдесят підземних шкіл, щоб діти нарешті змогли безпечно вчитися офлайн. А ще — прем’єр-міністр Юлія Свириденко каже, що уряд спробує закласти в бюджет на наступний рік харчування з 1 по 11 класи по всій країні.

Як це — навчати дітей у підземній школі вже знає директорка Січового колегіуму Запоріжжя Галина Волкова. Цей заклад від лютого цього року працює на глибині сім метрів під землею.

“Коли батьки дізналися, що Січовий колегіум виходить в змішаному форматі, вони поверталися із-за кордону. І зараз повернулася дівчинка із Франції і повертаються з тимчасово окупованої території. Я маю гордість за своїх випускників. Ми випустили три класи, близько 56 дітей, серед них 12 медалістів”, - каже директорка Галина Волкова.

Суттєві зміни слід очікувати і у професійній освіті. Верховна Рада ухвалює відповідний закон саме тоді, коли триває конференція. Саме стереотипи ще радянських ПТУ найбільше відлякують молодь від професійної освіти — впевнений керівник Чернігівського професійного ліцею Максим Поджарий. Хоча усе навпаки — є і можливість отримати професію і почати заробляти швидше.

Ухвалений закон надає коледжам більше повноважень, зокрема, і щодо співпраці з бізнесом. Вже з цього навчального року уряд збільшує розмір президентських стипендій — до майже 24 тисяч для аспірантів. А от підвищення зарплат для вчителів — у Кабміну лише в проєкті.

Нині ж через малу зарплату переконати молодих фахівців йти вчителювати — керівництво шкіл прирівнює до подвигу.

Тож, зізнається директорка Бурштинського ліцею, доводиться апелювати до професійних почуттів учителя.

Війна, нестача вчителів, виїзд дітей за кордон. Щороку кількість учнів в українських школах зменшується. Але інакше, ніж готувати молодь для відбудови країни після перемоги — вибору у них немає.

