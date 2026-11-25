ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ / © Associated Press

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Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії — вже 22-й. Він зачепить російські банки, енергетичний сектор, а також російських спортсменів і туристів. Пропозицію після консультацій із державами-членами презентувала очільниця Єврокомісії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряни Степаненко.

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Заборона в’їзду для російських комбатантів та анкети для туристів

Єврокомісія знову пропонує не пускати до ЄС росіян, які воювали проти України. Заборона стосуватиметься як чинних, так і колишніх комбатантів. Щоб її запровадити, Єврокомісія вже оновила візові рекомендації для держав-членів.

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Заявникам на візу пропонуватимуть заповнити анкету про проходження військової служби. Візовий офіцер також може запросити військовий квиток. Водночас в’їзду осіб, які потребують захисту, — правозахисників, дисидентів і незалежних журналістів — не перешкоджатимуть.

Цей план уже просували влітку — як частину попереднього, 21-го пакета санкцій. Але йому опиралися Італія та Франція — лідери з видачі шенгенських віз росіянам. Торік російські громадяни отримали понад 620 тисяч таких віз. Більше половини з них видали саме Париж і Рим.

У 21-му пакеті країни зрештою домовилися лише закласти правову основу для заборони на в’їзд російських комбатантів. Тепер Єврокомісія пропонує запровадити саму заборону. Аргумент — диверсії в Європі, що почастішали. У причетності до багатьох із них прямо звинувачують Росію. До слова, німецькі ЗМІ з’ясували, що один із підозрюваних у спробі диверсії в аеропорту Лейпцига (інцидент стався в серпні) — власник російського та білоруського паспортів. А до Євросоюзу він в’їхав за туристичною візою. Її видала Італія.

Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії: «Останнім часом ми спостерігаємо ескалацію нетрадиційних силових операцій російських агентів у Європі. І ця заборона — частина нашої відповіді. Колишні російські комбатанти становлять загрозу безпеці Європи. Не можна дозволяти їм вільно пересуватися нашими країнами».

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Суворіший контроль на кордонах, візові обмеження для спортсменів і реакція МЗС України

Єврокомісія загалом рекомендує суворіші правила для поїздок, які не є необхідними. Країнам ЄС пропонує більше не визнавати російські небіометричні паспорти. А на кордонах Євросоюзу — ретельніше перевіряти всіх росіян, які в’їжджають. Проводити співбесіди, перевіряти відбитки пальців. А інформацію про відмову у в’їзді з міркувань безпеки — вносити до спільної бази даних. Щоб людина, яку не впустила одна країна, не змогла в’їхати через іншу.

Єврокомісія також пропонує не видавати візи спортсменам, які виступають під російським прапором. Особливу увагу закликають приділяти артистам, які отримують фінансову підтримку від російської влади. У МЗС України вважають цю ініціативу давно назрілою.

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України: «Російським комбатантам, які вбивають українців, нічого робити на відпочинку в європейських країнах. Узгоджену в принципі загальноєвропейську заборону на в’їзд необхідно запровадити без подальших зволікань. Це слід було зробити ще вчора».

Відключення банків від SWIFT, удар по НПЗ та «тіньовому флоту»

Остаточне рішення — за державами-членами. У Єврокомісії неформально сказали Радіо Свобода, що налаштовані оптимістично. Пропозицію щодо 22-го пакету презентували після детальних консультацій із країнами ЄС.

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Вона також передбачає фінансові обмеження:

Від SWIFT можуть відключити ще близько шістдесяти російських банків.

Європейським компаніям можуть заборонити будувати, експлуатувати чи ремонтувати енергетичну інфраструктуру Росії. Наприклад, нафтопереробні заводи, які регулярно стають мішенню для українських ударів.

Чорний список суден так званого «тіньового флоту» — можуть поповнити ще 70 позицій.

Очільниця Єврокомісії обіцяє пропонувати нові санкції й надалі, доки Росія — цитата — не продемонструє прагнення до миру в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАЯВИ МАДЯРА після ПЕРШОГО візиту до УКРАЇНИ! Відповідь МЗС на ЗАКИДИ Лівії | ТСН 20:00 24 ЛИСТОПАДА

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