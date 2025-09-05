Новий поворот у "скандалі з шортами" в школі Києва: куди зникла директорка

Скандал у ліцеї №109 в Києві — директорка не пускала дітей в шортах

У Києві не вщухає «скандал з шортами», який розпочався з дивної поведінки директорки ліцею №109. Випадок, коли керівниця школи не пускала до навчального закладу дітей у шортах та капрі, обговорює вся Україна, а в мережі з’явилося безліч мемів на цю тему.

Нагадаємо, 2 вересня директорка не пускала до навчального закладу дітей, які були одягнені в шорти та капрі, принизивши дітей і незаконно відсторонивши їх від навчання, а ще піддала ризику життя та здоров’я дітей, яких відправила переодягатися додому, адже після цього у Києві було оголошено повітряну тривогу і російські дрони атакували місто.

Про що розповіли батьки

Історія з директоркою отримала новий поворот. Як розповіли ТСН.ua в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району, вчора відбулася зустріч з батьками, діти яких постраждали під час інциденту з директоркою.

«Зустріч відбулася. Присутніми були 10 батьків. Розмова тривала біля двох годин, є багато запитань до керівника закладу і по іншій діяльності ліцею №109», — розповіли ТСН.ua в управлінні.

Там додають, що домовились про координацію та постійний контакт з батьківською спільнотою.

«На сьогодні, вже вживаються заходи стосовно зняття напруги в дитячому колективі», — зауважують в Управлінні та додають, що проінформували Департамент освіти і науки КМДА щодо ситуації, яка склалась в закладі освіти для подальшого їх прийняття управлінських рішень.

Директорка захворіла

«Однак, подальше вивчення обставин не вбачається за можливе, оскільки станом на 3 вересня Полякова В.І. перебуває на лікарняному по 8 вересня. Тому, пояснення свого вчинку Віталія Іванівна надасть після одужання», — зазначають ТСН.ua в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району.

Батьки дітей кажуть, що директорка вчинила, як і всі українські чиновники — заварила скандал, і пішла на лікарняний, тобто зручно ним прикрившись.

Тому справа з розглядом скандального випадку у ліцеї №109 може розтягнутися на довгі місяці. Адже згідно з законодавством пані Полякова може перебувати на лікарняному до 4 місяців.