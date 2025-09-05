ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
2517
Час на прочитання
2 хв

Новий поворот у "скандалі з шортами" в школі Києва: куди зникла директорка

Керівниця ліцею, яка не пустила учнів у шортах на навчання, взяла лікарняний. Батьки побоюються, що розгляд справи може затягнутися надовго.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Скандал у ліцеї №109 в Києві — директорка не пускала дітей в шортах

Скандал у ліцеї №109 в Києві — директорка не пускала дітей в шортах

У Києві не вщухає «скандал з шортами», який розпочався з дивної поведінки директорки ліцею №109. Випадок, коли керівниця школи не пускала до навчального закладу дітей у шортах та капрі, обговорює вся Україна, а в мережі з’явилося безліч мемів на цю тему.

Нагадаємо, 2 вересня директорка не пускала до навчального закладу дітей, які були одягнені в шорти та капрі, принизивши дітей і незаконно відсторонивши їх від навчання, а ще піддала ризику життя та здоров’я дітей, яких відправила переодягатися додому, адже після цього у Києві було оголошено повітряну тривогу і російські дрони атакували місто.

Про що розповіли батьки

Історія з директоркою отримала новий поворот. Як розповіли ТСН.ua в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району, вчора відбулася зустріч з батьками, діти яких постраждали під час інциденту з директоркою.

«Зустріч відбулася. Присутніми були 10 батьків. Розмова тривала біля двох годин, є багато запитань до керівника закладу і по іншій діяльності ліцею №109», — розповіли ТСН.ua в управлінні.

Там додають, що домовились про координацію та постійний контакт з батьківською спільнотою.

«На сьогодні, вже вживаються заходи стосовно зняття напруги в дитячому колективі», — зауважують в Управлінні та додають, що проінформували Департамент освіти і науки КМДА щодо ситуації, яка склалась в закладі освіти для подальшого їх прийняття управлінських рішень.

Директорка захворіла

«Однак, подальше вивчення обставин не вбачається за можливе, оскільки станом на 3 вересня Полякова В.І. перебуває на лікарняному по 8 вересня. Тому, пояснення свого вчинку Віталія Іванівна надасть після одужання», — зазначають ТСН.ua в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерського району.

Батьки дітей кажуть, що директорка вчинила, як і всі українські чиновники — заварила скандал, і пішла на лікарняний, тобто зручно ним прикрившись.

Тому справа з розглядом скандального випадку у ліцеї №109 може розтягнутися на довгі місяці. Адже згідно з законодавством пані Полякова може перебувати на лікарняному до 4 місяців.

Дата публікації
Кількість переглядів
2517
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie