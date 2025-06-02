Обраний президентом Польщі Кароль Навроцький / © Associated Press

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Кароль Навроцький, який переміг на президентських виборах у Польщі, має скептичне, прохолодне та політично обережне ставлення до України, з чітким ухилом у бік національного консерватизму та історичного ревізіонізму. Він зробив низку заяв про Україну, які викликали значний резонанс.

Головні заяви Кароля Навроцького про Україну читайте на ТСН.ua.

Що Кароль Навроцький казав про Україну?

Критика історичної політики України

Навроцький неодноразово заявляв, що Україна має врегулювати історичні суперечності, зокрема пов’язані з Волинською трагедією, перш ніж може розраховувати на повну підтримку Польщі в інтеграційних процесах до Євросоюзу чи НАТО.

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«Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі — ні в Європейському Союзі, ні в НАТО — поки не будуть вирішені такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів», — наголошував Навроцький.

Опозиція вступу України до НАТО

Навроцький 2025 року публічно підтримав декларацію, яка:

передбачає відмову від підтримки вступу України до НАТО;

гарантує, що польські війська не будуть відправлені до України навіть у разі посилення агресії з боку Росії.

Це викликало обурення з боку української влади та навіть критику з боку польського прем’єра Дональда Туска. Щоправда, ця декларація не має визначеної юридичної сили — це радше маніфест політичних поглядів.

Заяви Навроцького де-факто перегукуються з наративами Кремля — наприклад, твердження про те, що вступ України до НАТО є «безглуздим», бо нібито може призвести до війни з Росією. Такі позиції отримали позитивну реакцію у Москві.

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Вибіркова підтримка України та ставлення до РФ

Попри критику, Навроцький не закликав до розриву відносин з Україною і не виступає проти гуманітарної допомоги чи базової підтримки українських біженців у Польщі:

«Ми будемо приймати і приймаємо українців. І ті, хто працюють, хто платять податки в польський бюджет, можуть розраховувати на допомогу Польської держави».

Водночас політик висловлював переконання, що Україна ставиться до Польщі «несправедливо».

«У мене є свій погляд на те, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації, і я його повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні та наївність і дурість європейських політичних еліт і, на жаль, їхнього польського помічника Дональда Туска», — заявляв Навроцький.

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Він називає війну Росії проти України терором: «Росія є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор».

На ранніх етапах кампанії Навроцький у відповідь на запитання, чи потиснув би він руку Путіну на перемовинах про мир, сказав: «Я б зробив усе, що вимагатимуть інтереси Польщі». Політик також сказав тоді, що Україна має бути надійним буфером між РФ та Польщею.

Навроцький також казав, що «розчарований президентом Зеленським з багатьох питань», але попри це вважає, що Україна, звичайно, має бути за столом переговорів про закінчення війни.

«А ми з нації, яка знає, чим закінчуються рішення великих держав без участі сторони, зацікавленої в предметі переговорів», — заявляв Навроцький.

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На дебатах він виступав за те, аби президент Польщі бути за столом переговорів між США, Росією та Україною від імені ЄС. Водночас Навроцький зазначав, що як президент керуватиметься принципом «спочатку Польща, перш за все — поляки».

Політик також відповідав своєму головному конкуренту Рафалу Тшкасковському, що його позиція щодо України не є «путінською пропагандою», а відображає думку «мільйонів поляків», які не згодні з тим, щоб «Україна заливала нас зерном і створювала нерівні умови конкуренції».

Навроцький також наголошував, що як президент, «я зроблю все, щоб дійсно підтримати Україну у військовому плані», але акцентував, що не дозволить Польщі стати вторинним ринком для українських товарів.