Новий рекорд СБУ: повітряні дрони знищили танкер РФ за 2000 км від України (відео)

Танкер "тіньового флоту" РФ

СБУ вперше уразила повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» РФ у нейтральних водах Середземного моря.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну.

Внаслідок атаки танкер QENDIL дістав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Це безпрецедентна спецоперація на відстані в понад 2000 км від території України.

Нагадаємо, раніше в порту «Новоросійськ» РФ підводні дрони Sub Sea Baby СБУ вперше в історії підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО — Kilo). Внаслідок вибуху субмарина дістала критичні пошкодження і фактично виведена з ладу.



