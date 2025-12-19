ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
848
1 хв

Новий рекорд СБУ: повітряні дрони знищили танкер РФ за 2000 км від України (відео)

Йдеться про танкер QENDIL, він отримав критичні пошкодження і не може використовуватися за призначенням.

Світлана Несчетна
Танкер тіньового флоту РФ

Танкер "тіньового флоту" РФ / © скриншот з відео

СБУ вперше уразила повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» РФ у нейтральних водах Середземного моря.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua.

Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну.

Внаслідок атаки танкер QENDIL дістав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.

Це безпрецедентна спецоперація на відстані в понад 2000 км від території України.

Нагадаємо, раніше в порту «Новоросійськ» РФ підводні дрони Sub Sea Baby СБУ вперше в історії підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО — Kilo). Внаслідок вибуху субмарина дістала критичні пошкодження і фактично виведена з ладу.


