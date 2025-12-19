- Дата публікації
Новий рекорд СБУ: повітряні дрони знищили танкер РФ за 2000 км від України (відео)
Йдеться про танкер QENDIL, він отримав критичні пошкодження і не може використовуватися за призначенням.
СБУ вперше уразила повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» РФ у нейтральних водах Середземного моря.
Про це повідомляють джерела ТСН.ua.
Росія використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну.
Внаслідок атаки танкер QENDIL дістав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.
Це безпрецедентна спецоперація на відстані в понад 2000 км від території України.
Нагадаємо, раніше в порту «Новоросійськ» РФ підводні дрони Sub Sea Baby СБУ вперше в історії підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО — Kilo). Внаслідок вибуху субмарина дістала критичні пошкодження і фактично виведена з ладу.