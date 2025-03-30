нові платіжки і тарифи / © ТСН

Реклама

Новий сезон — нові платіжки за комунальні послуги. Квітень є останнім місяцем опалювального сезону.

Які будуть ціни на світло, газ та воду у квітні, і що від 2025 року змінив Уряд — дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Від 1 квітня тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення в Україні залишаться без змін. До кінця квітня побутовий тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн/кВт-год.

Реклама

Для споживачів, які користуються електроопаленням, діє пільгова ставка

Для споживачів, які користуються електроопаленням, діє пільгова ставка — 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць.

Тим часом у 2025 році уряд розширив перелік тих, хто має право на пільговий тариф. Йдеться, зокрема, про мешканців великих багатоквартирних будинків без газового опалення або з проблемами теплопостачання.

Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, що такі мешканці можуть сплачувати за електроенергію 2,64 грн/кВт-год до кінця квітня. За його словами, ринкова ціна електроенергії вже сягає 7–8 грн/кВт-год, а з 1 червня можливе зростання побутового тарифу до 6,64 грн, і протягом наступних 2–3 років — до 9 грн/кВт-год. Тепло, газ і вода: ціни залишаються стабільними Мораторій на підвищення тарифів, запроваджений на час воєнного стану, продовжує діяти. Це означає, що ціни на опалення, гарячу воду та газ у квітні не зміняться.

У Києві, за даними «Київтеплоенерго», тариф на опалення становитиме 1654,41 грн/гілокаорія. Газ для побутових споживачів, які обслуговуються у «Нафтогазі», у квітні коштуватиме 7,96 грн/куб. м. У решти постачальників ціна коливатиметься від 7,79 грн до 9,99 грн/куб. м. Ну а ще нагадаємо, що платити за комуналку мають не усі українці!

Адже питання оплати комунальних послуг на тимчасово окупованих територіях залишається складним і залежить від різних факторів. Зокрема, якщо постачання послуг припинене, заборгованість може не нараховуватися.

Питання оплати комунальних послуг

Про це для «24 Каналу» розповіла керівниця адвокатського бюро Анна Даніель. За її словами, в багатьох випадках громадяни не зобов’язані платити, оскільки інфраструктура зруйнована, а контроль України над територією відсутній. Ще один важливий аспект — правові нюанси.

Навіть якщо постачання припинилося, компанії можуть продовжувати нараховувати борги, оскільки це відповідає загальному правилу українського законодавства.

Водночас, за словами адвоката Станіслава Лифлянчика, якщо компанія продовжує працювати в окупації, це може бути розцінено як кримінальний злочин. В Україні передбачено кілька механізмів захисту для громадян, які опинилися в окупації: пільги; відстрочка платежів; реструктуризація боргів. У кожному конкретному випадку рішення щодо нарахування заборгованості залежить від інфраструктурного стану регіону та постачальників послуг.

Також за рішенням Кабінету міністрів з 2025 року розширився перелік громадян, яким від 2025 року в Україні нададуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомляли у Пенсійному фонді України з посиланням на постанову №1553. Згідно з документом, що ухвалив уряд 31 грудня 2024 року, в Україні побільшало громадян, які отримуватимуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї.

З урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї право на допомогу матимуть зокрема наступні категорії громадян:

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорій 1 та 2;

дружини (чоловіки), опікуни дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

дружини (чоловіки), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби.

У Пенсійному фонді також зазначили, що пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн). Зміни застосовуються для осіб, які звернуться по пільги від 1 січня 2025 року. Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024-2025, тобто до 30 квітня 2025 року.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути по цьому посиланню відео: ЩО БУДЕ З ТАРИФАМИ У КВІТНІ 2025?

раніше в Нацбанку повідомили, що тарифи на комунальні послуги будуть незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Читайте також: