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Новий сезон — нові платіжки: що буде з тарифами у квітні 2025
Квітень — останній місяць опалювального сезону. Тож і платіжки на комуналку дещо знизяться враховуючи обсяг споживання.
Новий сезон — нові платіжки за комунальні послуги. Квітень є останнім місяцем опалювального сезону.
Які будуть ціни на світло, газ та воду у квітні, і що від 2025 року змінив Уряд — дивіться в ексклюзиві TSN.UA.
Від 1 квітня тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення в Україні залишаться без змін. До кінця квітня побутовий тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн/кВт-год.
Для споживачів, які користуються електроопаленням, діє пільгова ставка — 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць.
Тим часом у 2025 році уряд розширив перелік тих, хто має право на пільговий тариф. Йдеться, зокрема, про мешканців великих багатоквартирних будинків без газового опалення або з проблемами теплопостачання.
Нардеп Сергій Нагорняк повідомив, що такі мешканці можуть сплачувати за електроенергію 2,64 грн/кВт-год до кінця квітня. За його словами, ринкова ціна електроенергії вже сягає 7–8 грн/кВт-год, а з 1 червня можливе зростання побутового тарифу до 6,64 грн, і протягом наступних 2–3 років — до 9 грн/кВт-год. Тепло, газ і вода: ціни залишаються стабільними Мораторій на підвищення тарифів, запроваджений на час воєнного стану, продовжує діяти. Це означає, що ціни на опалення, гарячу воду та газ у квітні не зміняться.
У Києві, за даними «Київтеплоенерго», тариф на опалення становитиме 1654,41 грн/гілокаорія. Газ для побутових споживачів, які обслуговуються у «Нафтогазі», у квітні коштуватиме 7,96 грн/куб. м. У решти постачальників ціна коливатиметься від 7,79 грн до 9,99 грн/куб. м. Ну а ще нагадаємо, що платити за комуналку мають не усі українці!
Адже питання оплати комунальних послуг на тимчасово окупованих територіях залишається складним і залежить від різних факторів. Зокрема, якщо постачання послуг припинене, заборгованість може не нараховуватися.
Про це для «24 Каналу» розповіла керівниця адвокатського бюро Анна Даніель. За її словами, в багатьох випадках громадяни не зобов’язані платити, оскільки інфраструктура зруйнована, а контроль України над територією відсутній. Ще один важливий аспект — правові нюанси.
Навіть якщо постачання припинилося, компанії можуть продовжувати нараховувати борги, оскільки це відповідає загальному правилу українського законодавства.
Водночас, за словами адвоката Станіслава Лифлянчика, якщо компанія продовжує працювати в окупації, це може бути розцінено як кримінальний злочин. В Україні передбачено кілька механізмів захисту для громадян, які опинилися в окупації: пільги; відстрочка платежів; реструктуризація боргів. У кожному конкретному випадку рішення щодо нарахування заборгованості залежить від інфраструктурного стану регіону та постачальників послуг.
Також за рішенням Кабінету міністрів з 2025 року розширився перелік громадян, яким від 2025 року в Україні нададуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомляли у Пенсійному фонді України з посиланням на постанову №1553. Згідно з документом, що ухвалив уряд 31 грудня 2024 року, в Україні побільшало громадян, які отримуватимуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг з урахуванням середньомісячного доходу сім’ї.
З урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї право на допомогу матимуть зокрема наступні категорії громадян:
реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорій 1 та 2;
дружини (чоловіки), опікуни дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
дружини (чоловіки), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або зникли безвісти під час проходження військової служби.
У Пенсійному фонді також зазначили, що пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн). Зміни застосовуються для осіб, які звернуться по пільги від 1 січня 2025 року. Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024-2025, тобто до 30 квітня 2025 року.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути по цьому посиланню відео: ЩО БУДЕ З ТАРИФАМИ У КВІТНІ 2025?
раніше в Нацбанку повідомили, що тарифи на комунальні послуги будуть незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.
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