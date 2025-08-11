Новий штам коронавірусу Stratus дістався Києва: які симптоми та як вберегтися

У Києві виявили новий штам коронавірусу Stratus

У столиці України виявлено новий субваріант "Омікрону" — Stratus (XFG).

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак в коментарі ТСН.ua. Він зазначив, що зразки, які відправляли на секвенування, підтвердили наявність цього штаму в місті.

За словами фахівця, Stratus, як і інші коронавіруси, належить до респіраторної групи хвороб, і зараз спостерігається збільшення рівня захворюваності.

Особливості нового штаму та симптоми

Сергій Чумак пояснив, що новий вірус має свою специфіку: він вражає переважно верхні дихальні шляхи. Симптоми Stratus схожі на інші ГРВІ:

слабкість;

нежить;

підвищена температура;

закладеність у носі;

лоскіт у горлі.

Цікавою особливістю є те, що у деяких пацієнтів температура може бути відсутня, хоча присутні всі інші симптоми. За інформацією від фахівця, хвороба зазвичай триває від 7 до 10 днів.

Що кажуть у КМДА

У Департаменті охорони здоров'я КМДА підтверджують зростання кількості госпіталізацій через цей штам. Валентина Гінзбург, директорка Департаменту, зазначає, що є пацієнти у тяжкому стані, хоча Stratus, за попередньою інформацією, не викликає важких форм захворювання.

Пані Гінзбург наголосила, що перед вереснем відбувається сезонний сплеск захворюваності через закінчення періоду відпусток.

Профілактика та рекомендації

За словами Сергія Чумака, найефективнішим методом профілактики залишається вакцинація. Він нагадав, що всі вакцини є у лікарнях і надаються безкоштовно. Для щеплення варто звернутися до сімейного лікаря.

Також фахівець надав низку важливих рекомендацій:

уникати масового скупчення людей;

залишатися вдома при перших симптомах захворювання;

носити захисну маску в разі гострої потреби відвідати людні місця або укриття;

використовувати антисептик;

регулярно робити вологе прибирання та провітрювати приміщення.

Валентина Гінзбург додала, що містянам варто подбати про свою безпеку самостійно і не нехтувати масками в людних місцях, особливо у закритих приміщеннях.

Нагадаємо, у Києві спостерігається сезонний спалах COVID-19.