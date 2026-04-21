Новий удар стихії: які області України під загрозою та яку небезпеку несе Десна

Ситуація на дорогах: 8 кілометрів перетворюються на 70

Через високу воду затоплено підʼїзні шляхи до понтонних деревʼяних мостів через Десну та її притоки річку Віть. Відтак до трьох сіл — Бирине, Прокопівка та Підгірне, що на півночі Чернігівщини, дістатися можна лише у обʼїзд через сусідню Сумську область. Далі дороги немає. Тобто є, але вона під водою. Спочатку відчайдухи їздили по воді, але коли вона піднялася на нинішній рівень, місцеві згадали про дідівський метод.

«Для місцевих човни — не туристична атракція. Коли річки виходять із берегів — це спосіб дістатися домівки. Це як автобус між селами. Лише на воді. Від Новгород-Сіверського до відрізаних водою сіл насправді подати рукою — якихось вісім кілометрів. Але коли піднімається вода, людям доводиться добиратися або човнами через річку, або по суші через Сумщину. І тоді ці 8 кілометрів перетворюються на 70», - йдеться у сюжеті ТСН.

Життя на переправі: човен як єдиний порятунок

У призначений час люди сходяться до берега річки. Пан Олександр — місцевий, а пані Тетяна сюди переїхала з села на самому російському кордоні, де жити вже нестерпно. За Десною мешкає лише другий рік та до такої переправи досі не звикла.

У човні одночасно перевозять чотирьох пасажирів. Без рятувального жилета на борт не пускають.

Біля імпровізованого причалу — припарковані авто. Їх уранці залишили ті, хто ввечері повертається назад додому.

Досвід минулих років та робота ДСНС

В об'їзд через сусідню область, кажуть місцеві, — теж не так просто. Висока вода підмиває дороги і там.

Три роки тому повінь була найбільша за десятиліття. Тоді затоплені заплави Десни та Дніпра заблокували не одне село. Рятувальники на всюдиходах евакуювали людей та розвозили продукти.

Прогноз гідрологів: чому великої води не буде

Цієї зими були всі передумови для водопілля: багато снігу, великі запаси води. Та в Укргідрометцентрі кажуть — надвисокої води на рівнині не очікується. Сніг танув поступово, а березень був аномально сухим.

Ілля Перевозчиков, заступник начальник відділу УКРГМЦ: «Танення снігового покриву відбувалося поступово. Це не давало передумови до інтенсивного сніготанення. Вода уходила в русло і все поступово пішло нижче за течією. Процес відходу води відбувався "на суху", без опадів».

Історичний контекст: «Биринська республіка»

Понад чотириста людей із трьох сіл щороку на пару місяців заблоковані водою. Цей період місцеві жартома називають Биринською республікою. Сто років тому, під час визвольної війни, саме завдяки воді селяни чинили опір більшовикам і створили власну державу.

Ганна Тупиця: «Вибрали собі старшину, які розподілили землю порівно. Вони навіть свої гроші писали на папірцях і був у них свій товарооборот. А вже приїхали більшовики, людей забирали, землі забирали, попалили церкви»

Російський фактор та загроза у горах

Нині рівень води стабільний. Але рятувальники застерігають: ситуація залежить і від того, чи не скидатимуть воду з російських водосховищ вище за течією.

Тарас Рева, начальник районного відділу ДСНС «У них є там свої водосховища, Десногорське водосховище, де основна маса води зберігається. Якщо там не буде ніяких різких скидів, то вода буде стабілізуватись».

Щодо гірських регіонів (Закарпаття, Прикарпаття) — там ситуація може змінитися за лічені години. Цей регіон завжди під особливим контролем.

