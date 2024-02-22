"Ну і що, що вона моя донька": найстарша породілля України зробила неочікувану заяву про свою дитину

78-річна пенсіонерка з Чернігова після рішення судів каже, що поки не бачить сенсу бачити доньку.

В гучній історії найстаршої породіллі України, 78-річної чернігівчанки Валентини Підвербної та її 13-річної доньки розгортається нова драма. Як відомо, нещодавно суд прийняв рішення відібрати дівчинку у цієї пенсіонерки, але при цьому не позбавив жінку батьківських прав.

Після судових засідань Валентина Підвербна заявила в коментарі для ТСН.ua, що не бачить сенсу бачитись з донькою та розридалась після цього.

Жінка розповіла наступне: "Донька вже рік, як не вдома (дівчина мешкає в реабілітаційному центрі – Ред.). Звісно, що мені тяжко. Донька мені сказала, що вона мене любить, але 12 людей, посадовців проти того, щоб ми були разом".

Після цього Підвербна розридалась в слухавку.

Заспокоївшись, вона додала, що їй, начебто чинять перепони тоді, коли вона хоче навістити доньку: "Я не буду її навідувати. Навіщо мені туда їздити? Зайвий раз засмучуватися…Вона вчинила недобре. Ну і що, що вона моя донька. Що з того. Я не можу їздити. Я її привітала з днем народження (у дівчини день народження в кінці лютого – Ред.). Купила їй їжі, ланцюжки. Вона взяла подарунки".

Скандал навколо родини Підвербних: що відомо

Про Анну Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011-го. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, розгорівся гучний скандал. У квітні дівчина опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.



Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

20 жовтня цього року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

Раніше повідомлялось про те, що 12-річна Анна-Марія готує промову в суді.

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