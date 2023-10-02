"Ну, що ґвалтували тебе полоні": медикиня "Пташка" розповіла про прикрий випадок у поїзді

Українська доброволиця-медикиня Катерина Поліщук "Пташка" закликала українців не чіплятись до звільнених з полону, зокрема не ставити їм "дурних запитань".

Про це вона сказала в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Пташка" закликала українців бути тактовними зі звільненими з полону військовими та цивільними. Вона розповіла також про прикрий випадок зі свого особистого досвіду.

"Це коли я їду в потязі на якийсь дипломатичний захід, злазить жінка з другої полиці, сідає мені просто на ноги і не каже привіт, а одразу - "ну, що ґвалтували тебе полоні". Це мені каже абсолютно незнайома людина, яка сприймає насильство в полоні, тим паче публічної люди, як щось загальнодоступне і ненастільки болюче, як зазвичай. Коли запитують, чи били в полоні, чи страшно було і як тобі було в полоні і - ну, що повернешся назад на фронт. Мене мати про це жодного разу не запитувала, але розповідаю про все", - зазначає Катерина Поліщук.

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Нагадаємо, "Пташка" розповіла про перебування на Азовсталі.

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