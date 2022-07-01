"Нульове розмитнення" скасоване: в останній день в чергах у людей здавали нерви, а зараз вони кидають там авто

"Нульове розмитнення" скасоване: в останній день в чергах у людей здавали нерви, а зараз вони кидають там авто

Президент підписав Закон і відтепер за імпорт товарів та авто знов стягуватимуть мито.

Тож тепер у пунктах пропуску сотні обурених водіїв, які кілька днів простояли у чергах. Лише на Львівщині з боку Польщі таких були тисячі, дехто не витримував, здавали нерви, декого після годин під палючим сонцем забирали швидкі, йдеться в ТСН.

У черзі на перетин кордону тисячі водіїв, які намагалися встигнути до відновлення мита. Сутички і штовханина, багатьом через шалену спеку зле. «На кордонах просто жах, люди мруть, в нашій колійці вмер чоловік, на Словакії, я дві доби стояла там», - каже мешканка Кропивницького Анастасія Бородкіна.

Втомлені, але теж встигли, своє авто Марина придбала за півтори тисячі євро, на кордоні разом з подругою стояли шість діб. «Я шість років не була за кермом, вирішила подружка мені допоможе. Спека, в тіні +34, а в авто то просто + 45. Я чергувала 3 доби, не спала, підганяла чергу, перепис всіх номерів», - розповідає вона.

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А от пан Валентин не встиг, хоча поспішав так, що на новій машині навіть потрапив у ДТП. Тепер на розмитнення треба щонайменше 4 тисячі доларів, а чоловік навіть на купівлю авто позичав у друзів. «Не знаю, можливо буду на запчастини продавати», - каже він.

Митники кажуть, зробили все, що могли - працювали до опівночі, щоб люди встигли подати декларації. За день оформили вдвічі більше авто ніж зазвичай - понад тисячу. Але ще сотні не встигли. «Вони перетнули кордон і здається встигли заїхати до України, але законодавством передбачено, має бути подана додаткова митна декларація, намагаємося вести роз’яснювальну роботу», - кажуть митники.

Зараз на кордоні черги значно менші на чотирьох пунктах пропуску Львівщини по сотні. Ще у двох немає взагалі. Ті, хто лишився в черзі, готові платити мито за свої авто, впевнені брокери. «Більшість людей вважає, що буде оплачувати гроші, розмитнювати автомобіль»,- каже він.

Та більшість власників євроблях просто лишає їх в Польщі, бо грошей на розмитнення не мають. «Поки залишають в Польщі, десь між будинками, щоб не платити за паркінг, бо паркінг теж дорогий»,- каже брокет.

Мито на ввіз авто було скасовано на початку квітня. За цей час лише на львівських пунктах перетину оформили майже 50 000 машин. Але тепер - «нульове розмитнення» не діє. Навіть для авто, які їдуть на фронт, проте для них є інші пільги. «Є постанова кабінету 174, яка спрощує порядок ввезення товарів і так само транспортних засобів на потреби, або волонтерів, або ЗСУ», - каже в.о. начальника відділу митного оформлення Віктор Жук.

Але для цього всі документи мають бути в порядку і перевізник повинен мати підтвердження, що авто дійсно їде на фронт.

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