Нюрнберг неминучий: СБУ вперше показала "Схему війни", що допоможе посадити Шойгу та Герасимова

Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко став першим журналістом, якому одна з українських спецслужб показала унікальний документ, який можна назвати "Схемою війни".

До сьогодні це був закритий документ. Зараз — це потужний проєкт, що дозволяє відслідкувати шлях ледь не кожного воєнного злочинця і встановити ступінь його відповідальності.

Андрій Цаплієнко, записавши ексклюзивне інтерв'ю з автором ідеї цього проєкту відплати, повернувся з Харкова переконаним, що другий Нюрнберг неминучий.

"Покази захоплених у Харкові окупантів стали відправною точкою для створення документу під робочою назвою “Схема війни”. І це справжня бомба для росіян. Схема може відіграти ключову роль в трибуналі над російською армією. Допоможе довести пряму відповідальність російського військово-політичного керівництва за воєнні злочини проти українців. Ми вперше показуємо цей документ, який сигналізує росіянам — шукати будуть всіх", — розповідає Цаплієнко.

За його словами, схема вражає своїми масштабами, тим, що тут можна прослідкувати все, від якогось окремого солдата, який здійснював злочин, до командира, керівника угруповання і навіть до самого "кремлівського фюрера" Володимира Путіна.

"У цього документу немає аналогів. Жодного разу, міжнародне правосуддя, розслідуючи воєнні злочини, не створювало подібних схем. Навіть під час Нюрнбергського процесу. А ця людина в масці - один з ключових слідчих Харківського управління СБУ. Тому приховує своє обличчя. І саме на цьому місці, де захопили авангард російських спецпризначенців, йому пришла ідея систематизувати нашу війну", — зазначає кореспондент.

▶️ На YouTube-каналі ТСН за цим посиланням можна переглянути повне ексклюзивне інтерв'ю з автором ідеї цього проєкту відплати.

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