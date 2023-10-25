"О 7 ранку плаче і кричить, що вона мати": історія найстаршої породіллі України набирає нових обертів

78-річна Валентина Підвербна відмовилася оприлюднювати подробиці того, як буде діяти у справі доньки.

Найстарша породілля України, чернігівчанка Валентина Підвербна, найімовірніше, не погодиться з тим, що суд відібрав у неї єдину 12-річну доньку Анну, та оскаржить це нещодавнє рішення.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив адвокат Підвербної Андрій Котенок.

"Ми ще не отримали повного рішення суду. В суді була оголошена результативна частина. Коли ознайомимося з повним рішенням – вирішимо", – розповів нам Андрій Котенок.

На уточнювальне запитання про те, чи налаштована Валентина Підвербна на те, щоб донька була з нею, адвокат відповів наступне: "Налаштована, хоче. Переживає".

До цього адвокат додав, що пенсіонерці дозволяють відвідувати доньку в реабілітаційному центрі, де впродовж кількох місяців перебуває остання.

"Побачення там не обмежені", – уточнив захисник і додав, що юридично Валентина Підвербна не позбавлена батьківських прав, але донька за рішенням суду першої інстанції у неї відібрана.

Сама Підвербна в коментарі для ТСН.ua повідомила, що її рішення – це таємниця.

На запитання про те, чи дійсно вона налаштована повертати доньку і буде подавати апеляцію, Підвербна відповіла так: "Це – наша таємниця".

В реабілітаційному центрі, де наразі перебуває донька Підвербної, від розлогих коментарів щодо цієї дитини утрималися.

"Дитина має бути тут захищена", – аргументувала своє позицію директорка реабілітаційного центра Олена Лукашенко.

"Повторює, що вона – мати"

Своєю чергою одна із сусідок Валентини Підвербної в коментарі для ТСН.ua розповіла, що поведінка жінки значно змінилася після того, як соцслужби вилучили у неї доньку.

"Вона дуже дивно поводиться. Якщо ти разом із нею заходиш до під’їзду, то Валентина може довго на тебе дивитися і при цьому нічого не казати. Дивує те, що хоч доньки у квартирі немає, але крики в їхній квартирі не припинилися. О 7-й годині ранку чутно звуки, схожі на верещання, плач, а потім можна почути декілька разів такі слова: "Я – мати, я – мати", – стверджує сусідка Підвербної.

Скандал навколо родини Підвербних: що відомо

Про Анну Підвербну та її матір стало відомо в лютому 2011-го. Валентина Підвербна народила доньку у віці 65 років шляхом штучного запліднення.

Навесні 2023 року, коли Анні Підвербній було повних 12 років, розгорівся гучний скандал. У квітні дівчина опублікувала в соцмережах низку дописів, в яких повідомила про те, що її мати, 78-річна Валентина Підвербна, начебто знущається з неї – дряпає, ображає, не дозволяє виконувати елементарні гігієнічні процедури, шматує одяг, не дозволяє мити унітаз.

Після публікації допису до квартири Підвербних приїхали правоохоронці, психологи, соцслужби. Дитина була вилучена і направлена до лікарні для обстеження, а згодом переведена до реабілітаційного центру в Чернігівській області.

Нещодавно, 20 жовтня, Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.

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