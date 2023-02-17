"О, Путіна зловили!": мешканець Хмельницького Володимир Путін розповів про життя із ім'ям диктатора

Хмельницький підприємець пережив замах та замислюється над тим, як добре було б вдарити по флоту окупантів.

Сьогодні, 17 лютого, у Хмельницькому Володимир Путін святкує свій день народження. Йдеться про одного з небагатьох українців, який має ідентичні з російським диктатором ім’я та прізвище, через що в житті цього патріотичного хмельничанина інколи трапляються доволі кур’йозні випадки.

Про життя з такими паспортними даними український Володимир Путін розповів в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

"В місті, в певних колах, я відомий. В державних установах, коли пред'являю паспорт, на обличчях охоронців завжди бачу посмішку, - розповідає Володимир Путін. – На початку війни був випадок, коли при переверці документів на одному з блокпостів один з перевіряючих пошуткував. "О, Путіна зловили, дивіться, кого зловили", – сказали мені тоді. Це було десь в березні".

Про себе Володимир Путін розповідає, що сьогодні йому виповнюється 51 рік, він має три вищі освіти, на життя заробляє приватним підприємництвом.

До цього додає, що як і в житті кожної людини, були і небезпечні моменти. За словами Путіна, декілька років тому на нього був скоєний замах на політичному підгрунті.

"Справу декілька разів закривали, потім відкривали. Зараз вона на розгляді у прокурора. Чекаю, коли будуть оголошувати підозру фігурантові. З тим чоловіком, який стріляв – давня конфліктна ситуація". – каже Путін.

Розповідаючи про можливі мотиви, каже так: "В той час були вибори, в мене були суди з міською радою. Можливо, хотіли залякати. Справу закривали, йому повертали зброю, потім заявляли, що не мали права повертати йому зброю. Було таке враження, що хтось з правоохоронців був заангажованим".

На запитання про те, яким би словом він охарактеризував російського Путіна, хмельничанин відповів нам, що в одне слово весь існуючий негатив по відношенню до диктатора не поміститься: "Одного слова буде мало…"

До цього Володимир Путін додає, що на його власну думку війна затягнеться мінімум на рік або декілька років через повільне постачання необхідної зброї для України.

"Можно було б дати ракети, щоб знищити Черноморський флот. Ми б зменшили кількість нападів зі сторони моря. Декількох ракет було б достатньо. Але цього нам не дають…", – резюмує Путін.

Як виявилось, український Володимир Путін має гарне почуття гумору.

Український Путін на своїй сторінці в соцмережі "тролить" диктатора. Скріншот зі сторінки В.Путіна в Facebook

Скріншот зі сторінки В.Путіна в Facebook

На своїй сторінці в Facebook він часто публікує меми щодо російського президента. Наприклад, на одному з останніх зображено російського Путіна, який піднімає мертвого окупанта та звертається до нього зі словами: "Вставай, собирайся, мы всерьез еще не начинали".

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