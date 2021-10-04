Об'єдналась із бандою та змусила переписати статки: в Одесі жінка викрала та катувала свого чоловіка-іноземця

Об'єдналась із бандою та змусила переписати статки: в Одесі жінка викрала та катувала свого чоловіка-іноземця

Жінка в суді наполягала, що це бандити змусили її перекладати та брати участь у викраденні чоловіків.

Українка здала бандитам чоловіка-іноземця. Щоб відібрати його статки. За версією слідства, жінка зорганізувала викрадення свого співмешканця - громадянина Греції. Два місяці його разом із небожем тримали в полоні. Катуванням вибили 6 елітних квартир в Одесі та 20 мільйонів гривень.

Про це 4 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Спецзагін звільняє двох бранців – громадян Греції. Два місяці їх тримали в полоні й катували.

"Вони мене сильно били по обличчю, очах, животу. Третій чоловік мене душив. Я думав, що помру. Ніколасу на моїх очах вони прикладали праску. Щоб віддав гроші", - каже потерпілий Апостол Апостолос.

Бранці впевнені – їх уже готували до страти. Ніколас зазначає, що за викраденням та катуванням стоїть його цивільна дружина.

"Вона була єдиною людиною, яка знала мій фінансовий стан. І ті мафіозі, які були разом із нею, не могли знати всіх деталей", - каже потерпілий Ніколас Папаніколау.

П'ять років тому вони познайомилися в Греції. Вікторія народила йому сина. Тож Ніколас купив їй будинок у Миколаєві та бізнес, давав гроші щомісяця й періодично приїздив. Але взимку вони посварилися. Ніколас поїхав геть, сказав, що більше не повернеться. Утім, Вікторія подзвонила і попросила про зустріч в Одесі.

"Та наголосила на тому, щоб був присутній його племінник, також громадянин Греції. Заманила його до однієї з квартир, де на них було вчинено розбійний напад", - каже прокурор Малинівської окружної прокуратури м. Одеси Олександр Атаманенко.

Новини України: жінка здала бандитам чоловіка-іноземця

У квартирі іноземців чекали бандити, які скрутили їх та відвезли до Миколаєва. У той самий будинок, який Ніколас купив своїй коханій. Місяць їх тримали в підвалі й катували. Під тиском чоловік не витримав. Чоловік переписав на цивільну дружину елітні квартири, які знаходяться в новобудовах. До речі, в одній з них бандити і утримували полонених іноземців.

Чоловік віддав Вікторії 6 квартир в Одесі та понад 20 мільйонів гривень. Саме вона, кажуть слідчі була ініціаторкою нападу. Знайшла виконавців – представників одеського криміналітету. Навіть сама була на допитах та перекладала вимоги.

"Вона безпосередньо вимагала, коли в кімнаті будинку не були присутні інші члени угрупування, вимагала грошові кошти, безпосередньо брала участь у знятті грошових коштів із рахунків, а також, саме на неї переоформлене було нерухоме майно", - каже прокурор Малинівської окружної прокуратури м. Одеси Олександр Атаманенко.

Їх знайшли, бо в поліцію із заявою про зникнення звернулися їхні рідні з Греції, адже ті не виходили на зв'язок.

Жінка та кати тепер під вартою. На суді з обрання запобіжного заходу Вікторія категорично заперечила свою участь. Наполягає – вона сама жертва. Мовляв, це – бандити вийшли на неї. І під тиском змусили бути перекладачкою та дати всю інформацію про чоловіка, інакше погрожували життям її синові та дочці. Усім учасникам банди загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі слідчі поліції завершили досудове розслідування у справі викрадення громадянина Греції та його племінника та "вибивання" із них грошей.

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