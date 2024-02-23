“Об’єднання двох лепрозоріїв”: експерт розкрив, за допомогою кого Росія може захопити Молдову

Молдові треба тримати руку на пульсі і у випадку чого, звертатися до України за допомогою.

Варіант захоплення Путіним Молдови існує. Якщо все буде сплановано дійсно професійно, дуже швидко може відбутися процес заведення в сам Кишинів незаконних військових формувань з ізоляцією по півночі та по півдню.

Усі подробиці в ексклюзивному інтервʼю для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Реалізація сценарію захоплення влади

“Ми знаємо, що це союзні між собою країни, історично так склалося, споріднені, але Румунія обмежена юридично. Це країна Північноатлантичного альянсу, вона без узгодження та погодження зі своїми колегами не може здійснювати ніяких дій на території іншої країни”, — каже експерт.

“В свою чергу незаконні військові формування хоча і не представляють якоїсь масштабної серйозної загрози для України, але вони є серйозною загрозою для Молдови. Тому що як би дивно це не лунало, але вони більш боєздатні та більш підготовлені, аніж армія Молдови... Якщо це буде дуже швидкий проривний якийсь маневр, з ізоляцією центральної Молдови і безпосереднім охопленням Кишиневу, то в них цілком можливо реалізувати такий сценарій захоплення влади” — зазначив Коваленко.

За його словами, якщо все це буде дійсно сплановано професійно, дуже швидко може відбутися процес заведення в сам Кишинів незаконних військових формувань з ізоляцією по півночі та по півдню.

“Ватна” компонента

“Особливо легко їм вдасться ізоляція по Гагаузії, бо Гагаузія — це також проросійська така територія. І фактично з Придністров’ям... девіз може стати: “об’єднання двох проросійських територій”, “об’єднання двох лепрозоріїв”. Також може бути задіяна велика “ватна” компонента, там багато проросійського населення”, — зауважив експерт.

Він додав, що їх можуть напередодні навіть завезти в Кишинев: “Проросійські партії типу “Шор” можуть влаштувати якісь такі масштабні події для хаотизації соціальної ситуації в країні. І саме під оцю хвилю нібито якихось мітингів, протестів цих громадян Молдови, які бажають також доєднатися до Росії... може бути влаштована і масштабна операція по захоплення влади”.

“Молдові треба тримати руку на пульсі”

Тому в даному випадку, наголосив Коваленко, Молдові треба тримати руку на пульсі і у випадку чого, звертатися до України за допомогою. Тому що Україна в цьому питанні допоможе набагато швидше, аніж будь-яка інша країна НАТО, підкреслив експерт.

“Країни НАТО будуть тиждень, два тижні, місяць висловлювати стурбованість, збирати різні там совбези... пити каву засмучені, а діяти треба буде дуже швидко. тому що все може вирішитися за 48 годин, навіть і швидше”, — резюмував він.

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