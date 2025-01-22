Об'єднання УНР та ЗУНР: чому це важливо і як Україна у ХХ столітті втратила незалежність 

106 років тому відбулась важлива подія - західна та наддніпрянська частини України об'єднались в одну державу, проголосивши Акт злуки. Що відомо?

22 січня в Україні відзначають про День Соборності. Понад 100 років тому відбулось проголошення Акту злуки двох українських земель - наддніпрянської та західної її частин.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Передумови до Акту злуки

На початку ХХ століття Європа була знесилена після Першої світової війни. Австро-Угорська імперія розпалась на кілька країн. У Російській імперії панував хаос через жовтневий переворот.

Саме у цей час розгортається український національно-визвольний рух. У Києві створюють Центральну раду, а згодом проголошують незалежну Українську народну республіку, а у Львові - Західноукраїнську народну республіку. Далі - обидві Українські держави розпочинають переговори про об'єднання.

Попередній договір про злуку підписують у Фастові, містечку за 75 кілометрів від Києва.

Потяг у Фастові

У Києві на той момент керує Гетьман Павло Скоропадський. До влади він прийшов за пів року до цих подій. Не без сприяння німецьких військ. Представники обох урядів УНР та ЗУНР до Фастова прибувають поїздами. В одному з вагонів і підписано дговір про злуку обох Українських держав у єдину.

Представники УНР та ЗУНР

Як відбувалось проголошення Акту злуки в Києві

Згодом до влади приходить Директорія - це коли державою керує кілька осіб одночасно. Директорія на чолі з Володимиром Винниченком у центрі Києва проводить військовий парад і готується до урочистого проголошення Акту злуки.

Софійська площа 22 січня 106 роки тому вся була в синьо-жовтих кольорах. Прапори вивішували просто у вікнах, як це нині робимо ми. При вході на Софійську площу стояла тріумфальна арка з гербами українських земель. А весь Майдан був вщерть забитий людьми. У Софії від ранку лунав молебень, калатали дзвони.

Опівдні оприлюднюють текст Злуки. Кадрів тих подій українські історики досі не знайшли. Зараз оригінал документа зберігається в Центральному державному архіві вищих органів влади. У документі з грифом "унікальний" ідеться про те, що "віднині зливаються воєдино, століттями віддірвані дві частини України".

Софійська площа у день підписання Акту злуки

Чому відбулось об'єднання УНР та ЗУНР

Воз'єднання українських земель не було на порожньому місці, каже історик Ярослав Файзулін. Спочатку ця ідея панувала поміж еліти, а під час Першої світової війни охопила широкі маси. У той період уже тиражують значки з об'єднаними гербами частин України.

"Серед населення із західної України і наддніпрянської України щонайменше із 19 століття було усвідомлення того, що на цій території - від кавказьких гір до карпатских гір проживає один народ, український народ і етнонім Україна в той час був доволі популярним, тобто вони себе вже усвідомлювали частиною єдиного народу, вони ще порізному себе називали: одні називали себе українцями, інші малоросами, інші русинами, але тим не менше вони не сумнівалися у тому, що вони є одним народом", - пояснює історик.

Чому Україна не здобула незалежності у ХХ столітті

22 січня у Києві вже було неспокійно. Більшовицькі війська вже захопили Харків, Чернігів та Полтаву і були на підступах до Києва. Бої тривали на всіх кордонах. Україна з усіх боків тоді була оточена ворогами.

У Києві та Львові були різні погляди на подальшу боротьбу. Згодом більшовики окупували Київ.

"Навідміну від сьогоднішньої війни, в України тоді не було союзників, не було країн, які б бодай морально підтримували, тим паче зброєю, політичними виступами. Україна опинилася на самоті, по суті на всїх її кордонах тривали бої, це була найголовніше причина поразки Української революції. Друга причина поразки - те, що для багатьох українців, Україна, як проект стала несподіванкою", - пояснює завідувачка відділу Національного музею історії України Альона Якубець.

Відстояти проголошену Незалежність тоді не вдалося. Україну знову поділили. Але уряд УНР іще два роки боровся за самостійність.

За пів року до проголошення Україною сучасної незалежності в єдиний ланцюг - від Львова до Києва злилося до трьох мільйонів людей. Усі ці події пришвидшили нашу Незалежність і показали, що тільки Злука - гарант нашого успіху.

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