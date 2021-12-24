Об'єднатися заради мрії: у Калуші містяни зібрали кошти на житло для незрячої родини

Родина виховує 6-річного хлопчика.

Громада міста Калуш Івано-Франківської області за три тижні зібрала понад 800 тисяч гривень для незрячої родини Ірини та Андрія Сметаннікових, яка виховує одну дитинку. Першим дивом у сім’ї незрячих стало народження сина без порушення зору шість років тому, а інше - трапилося буквально днями. До нього доклалася громада міста Калуша, де живе родина – містяни підготували сім'ї подарунок під ялинку.

Який саме – у сюжеті ТСН.19:30.

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Ілля із татом несуть додому свято. Цю ялинку батьки Іллі можуть лише уявити. Обоє - незрячі з перших місяців народження але вже шостий рік - світ відкривається їм очима сина. Наважились і вже 6 років мають такого хлопчика. Утрьох вони туляться в орендованій 1-кімнатній квартирі без шансу на зміну житлових умов.

Першокласник Ілля вперше самостійно прикрашає новорічну ялинку. Напередодні дня святого Миколая він писатиме йому листа. Ілля не раз чув про мрію батьків - нарешті переселитися у власне житло. Цю мрію він і намалює.

Про сім'ю Сметаннікових вперше розповіли калуські журналісти. І просто в коментарях під відео люди вирішили допомогти. Волонтери Олена та Олег допомогли зібрати кошти за кілька тижнів. Лише за три дні активних звернень у соцмережах назбирали понад 100 тисяч гривень. Це 330 внесків від небайдужих.

Громада міста Калуша зібрала понад 800 тисяч гривень для сім'ї незрячих | Новини України

Олег оббиває пороги держустанов. Олена знайомиться з міськими підприємцями. Напряму або через соцмережі вона просила допомоги ледь не в кожного місцевого підприємця.

Самих Сметаннікових цей "ажіотаж" спочатку трохи збентежив. "Таке питання, як збір коштів з громади - це для нас стало трошки і незвичним. Ми не вважаєм, що хтось нам щось винен. розумієте?", - говорить Андрій. Іра зізнається, що їй трохи соромно, бо одна справа, коли на лікування збирають, а інша справа - на житло.

Андрій працює юристом. З документами справляється вдома за допомогою голосової програми. А з клієнтами зустрічається деінде, бо офіс - дорого. Ірина - за освітою масажистка. Але в неї з роботою взагалі не склалося. Вже кілька років вимушено - домогосподарка. Жінка зізнається, що роботодавці неохоче беруть незрячих. З розголосом у пресі - все змінилося. Нині жінка працює у міській лікарні.

Із пошуком житла на благодійних засадах допомогла ріелтор Ліана. За три тижні волонтери зібрали 405 тисяч гривень, але квартира коштує майже шістсот. Решту коштів виділили із міського та обласного бюджетів (100 тисяч та 300 тисяч відповідно).

Сім'ї придбали 2-кімнатну квартиру у бажаному районі. Ті кошти, які залишилися, Андрій та Іра зможуть витратити на ремонт.

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