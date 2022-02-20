"Об'єктивно оцінили ситуацію": у Нідерландах змінили рішення щодо надання оборонної зброї України

Торік Нідерланди відмовили Україні в зброї.

Нідерланди на тлі загрози нового вторгнення Росії змінили своє рішення щодо постачання зброї Україні. Амстердам, який раніше відмовив Києві, погодився надати зброю для оборони у зв'язку з можливим повномасштабним нападом РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками Мюнхенської конференції з питань безпеки.

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Кулеба нагадав, що попереднє рішення Нідерландів, яке ухвалили торік, здавалося незмінним, але Амстердам "об'єктивно оцінив нинішню ситуацію і зрозумів, що зараз настав момент змін". Голова МЗС пояснив, що зміна рішення Нідерландів є результатом тривалих розмов між президентами та дипломатами, наголосивши, що позиції можна змінити завдяки тривалій роботі.

"Ми бачимо, що позиції можна змінювати. Торік уряд Нідерландів виступив проти купівлі Україною зброї через систему закупівель НАТО і до цього уряд Нідерландів не постачав нам жодного озброєння. Але цього тижня уряд Нідерландів змінив рішення і поставить нам певні речі, важливі для нашої оборони, для нашої обороноздатності. Це зміна позиції, яка здавалася непохитною, але уряд Нідерландів об'єктивно оцінив ситуацію і зрозумів, що зараз момент змінити позицію", - висловився Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі посилення російської агресії на сході України попередив, що "будь-які провокації дуже небезпечні", оскільки можуть призвести до нових бойових дій.

Тим часом Олександр Лукашенко і Володимир Путін вирішили подовжити військові навчання Росії й Білорусі, які почалися на початку лютого і мали завершитися 20 лютого. У Білорусі пояснюють це рішення, мовляв, "наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави" та "загостренням ситуації на Донбасі".

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