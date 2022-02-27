Об'їжджають кілометрові затори: на кордоні спеціальні автобуси перевозять жінок із дітьми до Польщі (фото)

Наразі чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за кордон.
На пунктах пропуску з Польщею у Львівській області після нападу Росії на Україну вже декілька днів фіксуються аномальні черги. Аби спростити перетин кордону на "Раві-Руській", організовано підвезення жінок з дітьми до безпосередньо пункту пропуску.
Про це розповідає співрозмовниця ТСН.ua.
За її словами, на пункті пропуску "Рава-Руська" утворилися шалені черги, які тягнуться на близько 20 км. Вона нагадала, що наразі чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати територію України. Тому, з її слів, чоловіки автомобілями відвозять жінок та дітей до кордону, а самі повертаються назад.
"Якщо є маленькі діти, то треба виїжджати по зустрічній смузі і їхати до пункту пропуску. Прикордонники пропускають тих, хто з маленькими дітьми, поза чергою. Вони говорять, куди і як довезти дітей... Є рейсовий автобус, який курсує і підвозить жінок з дітьми. Є місце, де можна висадити жінок, приїздить і по сусідній трасі їде до "Рави-Руською", тобто не тягнеться у заторі. ", - каже співрозмовниця і додає, - "Це допоможе розвантажити затор, бо люди просто стоять всі підряд в черзі по 20 годин...І вони з маленькими дітьми стоять, і не знають, що їм робити... Тут наливають чай, можна канапкою перекусити".
Автобуси курсують щодві години.
"Але є нюанс. Ці рейсові автобуси, які забирають жінок із зупинки, вони доїжджають до певного пункту... Ми проїхали десь 10 км, а потім нас висадили і сказали: "Перепрошуємо, далі пост". І 8 км залишилося йти пішки. Це звичайно краще, аніж стояти там дві доби, але доведеться ще йти пішки тим, хто не автівкою їде", - уточнила співрозмовниця.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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