Об'їжджають кілометрові затори: на кордоні спеціальні автобуси перевозять жінок із дітьми до Польщі (фото)

Наразі чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїздити за кордон.

На пунктах пропуску з Польщею у Львівській області після нападу Росії на Україну вже декілька днів фіксуються аномальні черги. Аби спростити перетин кордону на "Раві-Руській", організовано підвезення жінок з дітьми до безпосередньо пункту пропуску.

Про це розповідає співрозмовниця ТСН.ua.

За її словами, на пункті пропуску "Рава-Руська" утворилися шалені черги, які тягнуться на близько 20 км. Вона нагадала, що наразі чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати територію України. Тому, з її слів, чоловіки автомобілями відвозять жінок та дітей до кордону, а самі повертаються назад.

"Якщо є маленькі діти, то треба виїжджати по зустрічній смузі і їхати до пункту пропуску. Прикордонники пропускають тих, хто з маленькими дітьми, поза чергою. Вони говорять, куди і як довезти дітей... Є рейсовий автобус, який курсує і підвозить жінок з дітьми. Є місце, де можна висадити жінок, приїздить і по сусідній трасі їде до "Рави-Руською", тобто не тягнеться у заторі. ", - каже співрозмовниця і додає, - "Це допоможе розвантажити затор, бо люди просто стоять всі підряд в черзі по 20 годин...І вони з маленькими дітьми стоять, і не знають, що їм робити... Тут наливають чай, можна канапкою перекусити".

Автобуси курсують щодві години.

"Але є нюанс. Ці рейсові автобуси, які забирають жінок із зупинки, вони доїжджають до певного пункту... Ми проїхали десь 10 км, а потім нас висадили і сказали: "Перепрошуємо, далі пост". І 8 км залишилося йти пішки. Це звичайно краще, аніж стояти там дві доби, але доведеться ще йти пішки тим, хто не автівкою їде", - уточнила співрозмовниця.