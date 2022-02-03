Обережно, небезпечний таксист: як не натрапити на агресивного водія і убезпечити власну поїздку

Обережно, небезпечний таксист: як не натрапити на агресивного водія і убезпечити власну поїздку

Споживач в таксі не має прав.

У Дніпрі журналіст Денис Чоловський натрапив на, ймовірно, п’яного таксиста. Такі випадки не поодинокі: випадки з агресивними чи неадекватними водіями дедалі частішають.

Чи можна убезпечити власну поїздку в таксі та як це зробити, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Журналіст Денис Чоловський із Дніпра днями прямував до столиці. На потяг запізнювався, тож вирішив викликати таксі. Авто знайшлось швидко, але дещо одразу насторожило. "Таксист поїхав не головною дорогою, а через двори. А ще дуже-дуже повільно. То їхав і спирався на руль, то намагався кермувати, як діти в дитсадочку. Ми майже не влетіли в автівку, поки їхали, коли він обганяв. Ми три рази майже не злетіли з цієї дороги у відбійник", - розповів чоловік.

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На потяг Денис встиг і дістався неушкодженим, проте вирішив одразу написати в службу таксі, щоб там у всьому розібрались. Не розуміє, як такого кермувальника взагалі взяли на роботу.

У службі таксі відповіли, що з водієм уже розібрались. Втім, як саме - не уточнили. Проте, боротись з горе-водіями мала б поліція. Хоча цього не відбувається.

Обережно, небезпечний таксист: як убезпечити свою поїздку на таксі

"Вони не перевіряють жодну машину з наліпками таксі, з ознаками таксі, хоча повинні це за законом робити. Повинні зупинити машину, перевірити, чи водій має медичну довідку, що він психічно здоровий, що має право керувати транспортним засобом, перевірити посвідчення водія, перевірити техогляд автомобіля", - каже голова правління Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк.

Проблема також у тому, що споживач в таксі не має жодних прав. "Ви не маєте права як споживач запитати у водія, аби той показав медичну довідку, ліцензію. За законом, він не повинен це давати. Він має це надавати тільки контрольному органу - представнику Національної поліції", - додав фахівець.

Основна порада пасажирам - обирати легальних перевізників. Адже лише такі несуть відповідальність за кожного працівника служби і можуть запропонувати компенсацію.

Якщо поїхати легально можливості немає, в Українській таксомоторній асоціації мають декілька порад. Насамперед радять звертати увагу на зовнішній вигляд авто, придивитися до водія, чи він не має мати втомленого вигляду. Охайним має бути і салон авто. Якщо в процесі поїздки таксист починає порушувати правила чи вести себе неадекватно, краще попросити перервати поїздку, але не вимагати назад грошей. Адже агресивний водій може напасти. Після того, як ви вийдете з авто, подзвоніть у поліцію і повідомте про неадекватного кермувальника.