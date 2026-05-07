Обережно, у Києві лосі: звідки взялися і в чому небезпека

У Києві помітили трьох лосів, які раптово з’явилися на дорозі. У Мережі шириться відео, як тварини перебігають Литовське шосе неподалік від площі Шевченка. Лосі перебігали дорогу попри те, що по ній рухалися автомобілі.

У Київському зоопарку пояснили поведінку тварин та вказали на проблему, яку варто комплексно вирішувати.

Появу такої кількості лосів, які перебігають дорогу, у зоопарку пояснюють сезонною міграцією тварин.

«Лосі перебували на якійсь ділянці і вирішили перебратися на іншу, де більше їжі. Тому і побігли через дорогу там, де звикли це робити. А щоб потрапити до потрібного лісового масиву тварині потрібно перебігти дорогу, бо люди, коли її будували не подумали про міграцію тварин. Не тільки про лосів, а й їжачків, зайців, кабанів», — розповідає ТСН.ua Кирили Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Він вказує на проблему, яка не вирішується роками — це співіснування тварин і людей.

«Ліси та зелені зони, які знаходяться поблизу доріг, мають бути огороджені, наприклад, як у Німеччині, але там є спеціальні коридори над шляхами по яких тварини мають змогу мігрувати. У Європі думають та дбають про безпеку тварин і водіїв. У нас це, на жаль, поки неможливо через війну. Але якщо порахувати, то кожного року на дорогах гине велика кількість лосів, оленів, косуль саме через збиття автомобілями. Гинуть, на жаль, і люди. Все це варто продумувати при будівництві та ремонті доріг поблизу лісів та лісосмуг», — розповідає Кирило Трантін.

Керівник зоопарку пояснює, чому там не тримають лосів — у них дуже специфічна історія з харчуванням. А от про їх безпечне переміщення місцевістю мають подбати люди.

«Є приклади у Європі, коли люди дбають не тільки про безпечну міграцію лосів, а навіть жаб. У Великій Британії частково заборони будувати будинки на шляху міграції місцевого виду жаб і відмовилися від бетонного фундаменту. Там дослухалися до науковців. У інших країнах на дорогах, де мігрують лосі встановлюють обмеження швидкісного режиму до 30-40 кілометрів і встановлюють дорожні знаки „Тут мігрують лосі“ і якщо бачучи такі знаки людина перевищує швидкість і збиває тварину, їй загрожує величезний штраф», — розповідає Кирило Трантін.

