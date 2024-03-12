"Оберіг від ТЦК": в Україні почали продавати товар, який допомагає "втекти від мобілізації"

Українські Територіальні центри комплектації стали єдиною установою, назву якої деякі українці використовують тепер для того, щоб продати товари, хоча цей асортимент не має жодного відношення ні до ТЦК, ні до мобілізації. Використовують для того, щоб стимулювати покупців якнайшвидше придбати такий товар.

Так, днями на сайтах безкоштовних оголошень з’явились "обереги від ТЦК" за ціною 638 грн., деякі продавці автівок та електровелосипедів, рекламуючи свій товар, вказують, що цей транспорт допоможе якнайшвидше "втекти від працівників ТЦК".

Оголошення про "оберіг"

Крім того, певна кількість чоловіків будівельних спеціальностей, пропонуючи свої послуги, в оголошеннях написали, що можуть приїхати зробити ремонт і працівники ТЦК на блокпостах для них не є перешкодою.

На продажі "оберегів від ТЦК" відреагували військові.

"Найкраще у світі продаються історії. Історії, які актуальні: як виїхати з країни, як сховатись від працівників ТЦК. Шахраї та ділки цей тренд абсолютно чітко вловлюють та використовують, щоб привернути увагу потенційних покупців. Нічого дивного. Хтось віддає життя, захищаючи країну, а хтось намагається заробити грошенят в такий спосіб. Це наші реалії. Закликаю до відповідального споживання інформації, інакше можна стати жертвою тих, хто хоче нас ошукати", - каже колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Раніше ТСН.ua писав, як на українських чоловіках наживаються шахраї.

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