“Оберіг” від мобілізації: в Одесі чоловік вигадав хитрий спосіб, як заробити на війні

В Одесі до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який за 700 доларів виготовляв фальшиві посвідчення СБУ. Таким чином він пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Про це йдеться у вироку Приморського райсуду м. Одеса.

Фальшиві посвідчення за 700 доларів

Згідно з матеріалами слідства, чоловік домовився про виготовлення фальшивих посвідчень СБУ для шести осіб. Ці документи мали допомогти військовозобов’язаним безперешкодно проходити блокпости та пересуватися країною, ухиляючись від мобілізації. Проте згодом підсудного затримали працівники СБУ.

Свої дії обвинувачений пояснив скрутним матеріальним становищем, але під час судового засідання заявив, що перерахував кошти на підтримку ЗСУ та готовий сам йти служити.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів). За сукупністю злочинів йому призначили 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном 3 роки. Крім того, на обвинуваченого покладено низку обов’язків, зокрема, періодично з’являтися для реєстрації до органів пробації та не виїжджати за межі України без погодження.

Чоловіка, який перебував під вартою, негайно звільнили в залі суду.

