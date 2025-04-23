Обезлюднення та демографічні втрати: науковець ошелешив реаліями життя в післявоєнній Україні

В Україні скорочуватиметься населення / © ТСН.ua

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В Україні після війни відчуватиметься брак населення. Через це втрачатиметься потенціал країни.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

«З плином часу, ці когорти дітей, які були народжені під час війни — підуть до школи. У навчальних установах буде менше дітей, і, відповідно, через декілька років буде менше студентів у вищих навчальних закладах. А ще пізніше, через 15-20 років, менше людей вийде на ринок праці та працюватиме. Відповідно до цього і втрачається потенціал країни, як з точки зору економіки, так і з точки зору демографії. Чим менше дітей народжується зараз, тим більше це загрожує тим, що у наступних поколіннях відтвориться ще менше людей. Це дуже небезпечно, якщо не змінити ситуацію з народжуваністю», — сказав він.

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Експерт також прогнозує, що велика кількість українських сіл стануть пустками.

«Для того, щоб такого не відбувалося, після закінчення війни, треба розробляти програми економічного розвитку територіальних громад та підтримки сільських населених пунктів, забезпечення транспортного сполучення з селами. І головне, щоб там була якась економіка. Якщо людям немає де працювати, то вони все одно будуть їхати на роботу у міста чи у райцентри чи у більші села, де буде робота та можливість себе реалізувати», — пояснив він.