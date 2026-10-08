"Обговорюємо все": Зеленський розповів про закриті перемовини щодо перемир’я

Переговори про припинення ударів по енергетиці: заява Зеленського про діалог зі США / © Associated Press

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Україна обговорює різні варіанти секторального припинення вогню, зокрема у сфері енергетики та на морі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста ТСН.

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Коментуючи ініціативи окремих країн (зокрема Індії, Єгипту та Туреччини) щодо часткового припинення вогню на тлі російських атак на інфраструктуру, він підтвердив, що на порядку денному перебувають усі ключові напрямки.

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«Нам багато відомо про різні діалоги, але про них я публічно і в деталях просто не готовий говорити. Що стосується, які секторальні припинення вогню можуть бути? Ми обговорюємо всі — і море, і енергетику», — сказав глава держави.

Також Зеленський наразі не готовий сказати, що може бути реалістичнішим сценарієм.

«Загалом розумію, але не хочеться, скажімо так, щось казати, і потім Росія, як завжди, на зло зробить навпаки. Тому давайте дочекаємося, бачимо з боку США інтенсифікацію розмов і зустрічі. Я сам в останні дні тричі розмовляв з американською стороною, сподіваюся на результат зустрічі наших переговорників», — підсумував він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українські переговорники вирушать до США вже 9 жовтня і проведуть там перемовини щодо закінчення російсько-української війни.

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Також ми писали, хто увійшов до української делегації на переговорах у США.

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