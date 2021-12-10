Обіцянки Путіна Байдену, "злиття", держпереворот, референдум щодо Донбасу: основне з інтерв'ю Зеленського каналу "1+1"

Путін пообіцяв Байдену не нападати на Україну, США можуть долучитися до переговорів у Нормандському форматі, Україна прямує до НАТО, можливе проведення референдуму щодо окупованих Донбасу та Криму.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "1+1" сказав президент України Володимир Зеленський. ТСН.ua зібрав головне із розмови глави держави з ведучою Наталією Мосейчук.

Ексклюзив ТСН: інтерв'ю Володимира Зеленського із Наталією Мосейчук

Путін запевнив Байдена, що не нападе на Україну

Під час розмови Путін запевнив Байдена, що Росія не посилюватиме ескалацію щодо України. Слова Путіна Байден переповів Зеленському, а президент України розповів телеканалу "1+1" в ексклюзивному інтерв'ю.

"Меседж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашой незалежної держави. Мені здається, що на сьогодні нехай невеликий і не кінцевий, але дуже важливий результат", - сказав глава держави.

Може з'явитися новий майданчик для перемовин із Росією

Завдяки США може з'явитись новий майданчик для перемовин із країною-агресоркою Росією.

"Ми говорили про те, що у нас може з'явитися завдяки США ще один майданчик перемовин з РФ. Тут дуже складний момент, як не втратити Нормандський формат. Тому що тут важливо не втратити те, що є, бо у цьому зацікавлений Макрон (президент Франції - ред.). Я познайомлюся з новим канцлером Німеччини паном Шольцом. Але у нас сьогодні з Макроном гарні стосунки і у нас вдень сьогодні була з ним розмова. І він сьогодні один із лідерів Європи. Лідер, який зацікавлений у розвитку та реалізації всіх напрацювань Нормандського формату. Тому нам важлива його реакція. Сьогодні всі за те, щоб існувало більше форматів і щоб якомога більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну", - сказав Зеленський.

У якому статусі США готові долучитися до Нормандської четвірки

США готові будуть долучитися до Нормандського формату у перемовинах з Росією, якщо впливатимуть на ухвалення рішень, а не просто "модеруватимуть процес".

"США, я думаю, будуть зацікавлені у ролі в Нормандському форматі, якщо вони будуть щось важливе вирішувати, а не модерувати процесом чи споглядати збоку. Тому важливо, щоб вони грали роль", — сказав глава держави.

Зеленський не виключає створення "окремого майданчика", який може співпрацювати з Нормандською четвіркою.

"Це може бути один єдиний план, де обговорюються питання. Одні питання обговорюються окремо на майданчику, де є присутність, наприклад, України, США і Росії. І деякі дуже важливі речі обговорюються в форматі Нормандської четвірки", — зазначив він.

Прямі перемовини Зеленського з Путіним

Зеленський заявив, що міжнародна спільнота підтримує позицію "про декілька шляхів" переговорів з Росією. Саме тому глава держави не виключає окремий формат переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Всі за те, щоб існували декілька шляхів, і щоб більше країн робили все можливе, аби зупинити війну на Сході. Я не виключаю і формат прямих перемовин з президентом Росії. Я бачу підтримку цього напрямку і з боку європейських партнерів, і з боку США", — запевнив він.

Байден не пропонував Зеленському прямих переговорів з ватажками "ДНР" та "ЛНР"

Під час розмови Зеленського з Байденом не йшлося про можливість прямих переговорів глави української держави із сепаратистами на Донбасі.

"Ні. Він мені не пропонував. Скажу відверто - про це в принципі не йшлося", - сказав президент і повідомив позицію президента Франції, з яким він 10 грудня мав телефонну розмову.

“Він (Макрон - ред.) постійно підтверджує, що треба зробити все, щоб Україна не залишилася віч-на-віч з сепаратистами, чого хоче Росія”, - підкреслив Зеленський.

Глава держави також пояснив, чому виникла необхідність залучити до врегулювання ситуації на Донбасі президента США.

“Україна продовжує жити не Мінськом єдиним, як то кажуть. Тому було завдання залучити і мати зацікавленість з боку США. Потрібне було їхнє бажання. Мені здається, що воно є сьогодні”, - наголосив президент.

Байден не підтвердив "злиття", Україна зберігає суб'єктність

Байден у розмові із Зеленським запевнив, що Україна залишається суб’єктом міжнародної політики, і ні про жодне "злиття" не йдеться.

"Обговорювали детально з президентом США про злиття України, про якісь за лаштунками домовленості між президентом США і президентом Росії без України. Про якісь нові умови, або старі умови, не враховуючи наш суверенітет чи наше бажання. Про всі ці речі ми дуже детально вчора говорили. Навіть говорили про декілька документів, про які сьогодні домовляються США і Росія — деякі платформи, я маю на увазі, на яких вони можуть зустрічатись і обговорювати", — розповів Зеленський.

У розмові з Байденом глава держави говорив про те, що на будь-яких платформах, де йтиметься про Україну — навіть з країнами НАТО чи ЄС, де Україна не є членом, Київ буде суб'єктом таких платформ чи нарад.

"Україна цього вимагає, а Сполучені Штати це підтверджують, що Україна буде суб’єктом", — сказав президент.

За його словами, жодного злиття, принаймні в їхній бесіді, президент Байден не підтвердив.

Референдум щодо окупованих територій

Зеленський не виключає проведення референдуму щодо Донбасу чи Криму, але питання не стоятиме виключно про статус окупованих територій.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, щодо Криму, загалом щодо припинення війни. Таке може бути, якщо хтось, якась країна буде нам пропонувати ті чи інші умови. На сьогодні цього немає точно", - сказав Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що у нього не буде жодних секретів від українського суспільства, якщо така ситуація виникатиме.

“Якщо буде такий складний виклик — точно буду радитися з нашим суспільством”, - запевнив президент.

Зеленський прокоментував підтримку України США

"Проблема не тільки залучити США, бо у них своя держава, багато питань та викликів. Україна - це не єдина держава у світі. Але для мене було важливим зацікавлення. Бо слів підтримки вже нам вистачає і подяки також - ми вже цього наїлись. Потрібна велика роль США, їх зацікавленість. І мене здається, що вона є сьогодні", - сказав Зеленський.

Чи відмовиться Україна від вступу до НАТО через погрози Росії

Путін та Байден не вирішуватимуть, чи повинна вступати Україна до НАТО. Це має зробити український народ.

"Ми із Байденом не обговорювали, що Україна повинна відмовитись від НАТО і піти на компроміс з Росією. Мені здається, Байден це сказав публічно, що НАТО - це не вибір США чи Росії, не вибір країн-членів Альянсу. Це - вибір громадян України. На жаль, він не додав, що вирішують не громадяни України, а країни-члени Альянсу", - сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що не важливо, що заявляє Путін, а важливо те, що думає про НАТО український народ. Президент додав, що українська армія - це найміцніший альянс.

Про "шлагбаум" на шляху до вступу до НАТО

"Україна продовжує свій шлях до НАТО. Але ж ви бачите, ми йдемо, а там - шлагбаум. Чи нам все одно, обійдемо його? Не виходить його обійти", - сказав Зеленський.

Чому Путін зацікавлений у розмовах з Байденом

"Путін зацікавлений у розмовах з президентом Байденом і більше ні з ким. Точно ми всіх об'єднали і всі розуміють, що готується пакет санкцій навіть у випадку невеличких ескалацій з боку Росії. Поки що ніхто потужних санкцій ні з кого не забрав. Ми повинні розуміти, що через санкційну політику страждають інші держави. І не всі вони не думають про Україну та людей. Є ті, які цинічно думають про свій ринок, збут свого бізнесу. Тому всім непросто. У них всіх є вибори і вони думають про свою країну, про себе", - сказав Зеленський.

Він додав, що відверто говорив із європейськими партнерами, які заявляли йому, що Росія - це дуже сильна країна.

"Я сказав, а хто її такою робить? Всі ви, коли боїтеся цих викликів, ви всі кажете про це медійно, а потім президент РФ вірить у це і робить те, що він робив. Всіх тих, хто всередині України, боїться РФ", - сказав президент.

Чи відмовиться Україна від окупованих територій

"Ми точно не відмовимось від територій", - запевнив президент.

Чи будуть українці в теплі цієї зими

"Ми будемо в теплі та добрі будемо завжди. Навіть, коли дуже холодно", - сказав глава держави.

Чи збирається Зеленський "домовлятися" з Ахметовим

Зеленський запевнив, що в Україні — стабільна енергетична ситуація, проте не виключив, що інколи, на місцевому рівні, відключення електрики все ж можуть бути.

"Шантаж на місцевому рівні буде відбуватися, іноді. Це кроки для того, щоб зробити невеличку інформаційну хвилю, щоб це показати у тих чи інших ЗМІ. Глобально, у нас стабільна енергетична ситуація, як я і обіцяв. Тому що ми про це домовлялися, зокрема і на місцевому рівні, і з усією генерацією", — сказав президент.

Він запевнив, що в Україні є все для того, щоб стабільно пережити опалювальний сезон. Тарифи, за його словами, теж будуть "нормальні".

"Відключень жодних масових не буде. Ну, якісь можуть бути", — сказав глава держави.

Зеленський відповів на питання Наталії Мосейчук, яка запитала, чи збирається він домовлятися з "одним олігархом", натякаючи на Ріната Ахметова.

"Треба змінювати хід історії. Їм треба домовлятися з державою, а не державі з олігархами. А домовлятися з державою дуже просто. Держава свої домовленості викладає в законах і там все зрозуміло, як треба людині чи бізнесу діяти і працювати", — резюмував Зеленський.

Чому в організаторів держперевороту змінилися плани

Зеленський заявив, що певні угруповання, які мали намір дестабілізувати ситуацію в Україні, були вимушені дещо змінити свої плани.

За словами Зеленського, інформацію про внутрішню дестабілізацію у країні він отримав після спілкування розвідок України та США. Однак, він вважає, що тепер не час говорити про конкретних осіб, які стояли за спробою цього “перевороту”.

“Я думаю, що у людей (які намагалися організувати переворот - ред.) глобально плани не змінились. Деякі (з них) отримали комунікацію з боку наших стратегічних партнерів - мали окремі діалоги, отримали певні сигнали і трішечки змінили свої плани”, - зауважив глава держави.

Зеленський висловив задоволення тим, що українське суспільство не підтримало дестабілізаційних кроків "деяких угруповань".

"Я дуже щасливий, що ці угруповання побачили, що суспільство не підтримує їх. Але ми слідкуємо за ситуацією дуже ретельно", - запевнив президент.