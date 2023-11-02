"Обіцяю, вони будуть жорстоко покарані": дружина побитого військового налаштована помститись

Дружина військового Юрія Куприча, який був жорстоко побитий на вулиці наприкінці жовтня в Чорноморську та який помер сьогодні, 2 листопада, вранці, пообіцяла, що жорстока помста чекає на тих, хто познущався з її чоловіка.

Про це Олеся Куприч написала на своїй сторінці в соцмережі.

В коментарі для ТСН.ua Олеся Куприч повідомила, що за її інформацією, наразі затримані двоє з п’яти чоловіків, які причетні до жорстокого побиття її чоловіка.

Дружина військового Юрія Куприча зробила допис у мережі Фото: скрін

"Адвокат наразі працює над цим питанням", — уточнила Олеся.

Побиття військового: що відомо

Ця історія почалась з того, що пізно ввечері в Чорноморську Одеської області група осіб напала та побила військовослужбовця, який виходив з місцевого магазина. Чоловік отримав тілесні ушкодження та декілька днів боровся за своє життя у лікарні.

За словами його дружини, внаслідок побиття у нього були зламані два хребяця та почався набряк мозку.

До цього жінка додає, що за наявною інформацією, чоловіка побили люди, які теж є військовими: "Але через що саме виник конфлікт — це невідомо".

Крім цього, в коментарі для ТСН.ua Олеся Куприч розповідала, що декілька днів тому під реанімацію, де перебував Юрій, приходили дружини тих, хто побив Юрія. За її словами, жінки плакали, пропонували гроші.

"Але пощади не буде", — коротко відповіла Олеся Куприч.

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