Обікрали ЗСУ на мільярд: скандал з "бізнесменом на крові" Гринкевичем і його родиною набирає обертів

Ігор Гринкевич накрав на всьому, на чому тільки міг: на харчах, футболках тощо.

Журналісти дізналися деталі скандального шахрайства на мільярд, де замішана родина так званого бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Про оборудки відмиву, спільників, а також молоду художницю Соню Морозюк йдеться в ексклюзиві TSN.UA Вікторії Гнатюк.

Угоди з крадієм?

"Куди дивилося Міноборони, коли з натуральним крадієм укладалися договори, розбиратиметься слідство. Про "бізнесмена" на крові спливають все нові й нові деталі. Наприкінці грудня українців сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався "парєшать" з керівником ДБР за 500 тисяч доларів хабара, щоб той посприяв у поверненні майна, яке вилучили в підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження", – розповідає Гнатюк.

Скандал на всю Україну

Родина, яка ховалася за вишиванками, насправді обкрадала армію. Нерухомості і прикрас накупили на понад мільярд, а тепер брехнею намагаються врятуватися.

Після розголосу спливли фото з "золотим вагоном", в якому каталася донька Гринкевича, та розкішні авто сина.

Під роздачу потрапила також наречена Гринкевича-молодшого художниця Соня Морозюк, у "Мазню" якої вкладалися шалені кошти.

Фото: з відкритих джерел

Та найцікавіше так і залишається незрозумілим: яким чином львівський будівельник із поганою репутацією зміг стати одним із найбільших постачальників Міністерства оборони?

Адже вже на час укладання договорів із Міністерством бізнесмен "світився" на невиконанні умов договорів. Проте його компанії віддали ласий тендер на загальну суму 3,2 мільярда гривень. Бізнесмена підозрюють у розкраданні близько половини цієї суми, що стосувалася постачання одягу для військових.

Соня Морозюк / Фото: з відкритих джерел

Резонансні деталі повідомив журналіст ТСН і ведучий телемарафону “Єдині новини” Євген Плінський.

"У грудні 2023 року Міноборони підписало з однією з компаній Гринкевичів, ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ", договір на постачання харчів на 470 млн грн. Це саме та будівельна компанія, яка фігурує у схемі постачання одягу 2023 року та яка підписувала фіктивні акти приймання одягу і отримувала гроші від МО без наявності товару. Її власницями на момент реалізації схеми з одягом були дружина Гринкевича – Світлана Гринкевич і його донька – Швед Ольга Ігорівна. Але того самого дня, коли термін постачання одягу для Міноборони сплив, а реалізація схеми закінчилася, 31.05, вони виходять з компанії, передаючи її якомусь Володимиру Тимківу. І от через кілька місяців після цієї схеми з одягом Міноборони підписує з цією будівельною компанією договір на 470 млн вже на постачання харчів на весь 2024 рік. Для мене – це така сама схема, як з одягом, але Міноборони наразі не поспішає розривати цю токсичну для них угоду", – йдеться у заяві журналіста.

Де ще замішана сімейка

"Втім, якщо поритися в Єдиному реєстрі судових рішень, можна знайти і ще цікавіші факти. І я зараз не про давню справу Ігоря Гринкевича з махінації під час реставрації Вірменського собору у Львові ще 2009 року. Бо і в серпні 2022 року слідчий Головного управління СБ України клопотав про проведення обшуку в рамках розслідування кримінального провадження щодо закупівлі утридорога бронежилетів і шоломів", – розповідає Гнатюк.

Відповідно до звіту Рахункової палати, 8 суб’єктів господарювання вже на час укладання договорів мали ознаки ризику невиконання умов договірних відносин. Як наслідок, всупереч умовам 25-ти договорів не поставлено 1 993 690 речового майна на суму понад 1 мільйон 800 тисяч гривень.

Подробиці роботи інших фірм

"У ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЄКТ" взагалі немає КВЕДу на виготовлення одягу, тобто у них навіть не було, де й на чому шити військову форму. І ще цікавинка – ця компанія зареєстрована у Вінницькій області на Гринкевича Романа Ігоровича (тобто сина Ігоря Гринкевича). Про нього більше розкажемо трохи далі", – ділиться Вікторія Гнатюк.

Ще одна фірма, яка бралася за постачання в Міноборони, має назву ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЄКТ". Вона теж не поставила до 31.05.2023 року речового майна на суму понад 425 тисяч гривень за 5-ма договорами.

Йдеться про сорочки бойові, штани костюма літнього польового, 100 тисяч костюмів літніх польових, сорочок "поло", курток.

Така сама ситуація – з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СІТІГРАД" (от вона вже зареєстрована не на родичів, а в Житомирі на бізнес-партнера Гринкевича з Червонограда Володимира Вдов’яка) і ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ".

До травня 2023 року власниками цієї компанії були Світлана Гринкевич та Ольга Швед – дружина й донька Ігоря Гринкевича. Зареєстрована ця компанія, як суб’єкт господарювання, і всі три фірми є фігурантами тих самих кримінальних проваджень. А за мільйонами гривень непоставлених товарів – сотні тисяч пар одягу, які військові на передовій так і не отримали чи отримали під кінець сезону й були вже просто непотрібними, адже вже потрібен теплий одяг, натомість усі ці шалені діри змушені були закривати наші волонтери.

У корупції помічений не вперше

До слова: на початку травня 2023 року Печерський райсуд уже накладав арешт на всі ці підприємства та низку інших, пов'язаних з родиною Гринкевичів, зокрема на благодійний фонд "ХОУП.ЮА" і навіть ТОВ "Бориславтепло”, але вже наприкінці місця арешт скасували. До речі, зв’язки Гринкевичів із Міністерством оборони зав'язалися ще до війни.

Є цікаве розслідування "Полігону корупції” за 2021 рік про зловживання і завищення цін під час будівництва на полігоні "Широкий лан” у Миколаївській області. Там і унітази мало не по 8 тисяч гривень, і йоржики до них по 672 гривні.

Чому Гринкевич не вносить заставу

Гринкевича ув’язнили 30 грудня, але ув’язнили з можливістю внесення застави у 430 мільйонів гривень. Однак він досі сидить. Невже карають невинного і нема в сім’ї таких грошей?..

Але ні, справа в іншому. Гроші є, бо ж лише на афері з постачання одягу для ЗСУ за 2023 рік вони "заробили" 25 млн дол.

Втім, проблема в тому, що ці гроші мають бути легальними, а показати ці 12 млн доларів, які шахрайством були зароблені на ЗСУ, означає добровільно зізнатися у здійсненому схематозі. Тож гроші ніби є, але водночас і немає.

Фото: з відкритих джерел

"Влипла" й відома художниця

Ну а поки ж свою святу непричетність намагається довести і художниця Соня Морозюк – дівчина Романа Гринкевича, сина бізнесмена-крадія.

"Ну він, власне, від батька далеко не пішов, як ми вже казали вище, на нього теж була зареєстрована одна з фірм. Дівчина божиться, що про шахрайство майбутнього чоловіка і його батька – ні сном, ні духом", – розповідає журналістка і цитує художницю.

"Я можу розповідати про нього багато, але не буду. Хто кохав, той сам знає, що говорити тут можна нескінченно. Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень у тому, що Роман причетний до якихось оборудок", – пише Соня.

В Мережі почали підозрювати і причетність самої Соні до цих самих оборудок. Сумніви мають і журналісти щодо чесних заробітків на піар-компанію своєї виставки та купівлю дорогої автівки.

"Може, ви бачили, як нещодавно весь Київ був обвішаний рекламою виставки "Мазня" неймовірно талановитої й успішної молодої художниці Соні Морозюк. У прямому сенсі мільйони гривень пішли на це промо і ніхто не розумів, що відбувається. Виявилося, що Соня – наречена нашого "героя" Роми Гринкевича, для якого "Мазня" стала головним інвестиційним проєктом. Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав у Соню. Мільйони оборонних гривень вкладалися в молоду дівчину, її творчість та успішний успіх. Замість дронів для ЗСУ – купувалися годинники, замість тепловізорів – прикраси Cartier, замість пікапів – нові тачки для нареченої", – пише журналіст.

Соні довелося висловитися на публіку. Дівчина певнить, що на все заробила сама.

"Все, що я купила, я купила за свої, причому плачу податки. Мої доходи за минулий рік – близько 100 тисяч доларів. Вони складаються із тисяч транзакцій – сотні гривень, тисячі, від живих людей. Це неможливо підробити. Мене звинувачують у "відмиванні грошей". Яких грошей? Де ці мільярди, де ці банківські переводи, які мали б ходити через мої рахунки? У мене немає рахунків за кордоном, прихованих статків, нічого. Ставити моє прізвище поряд із "виведеним мільярдом" – це просто брехня. Я до статків Романа не маю жодного стосунку, бо ми не подружжя", – каже вона.

Українці дівчині не вірять

Але змовчала дівчина про купівлю комерційного приміщення за 250 тис. дол., хоча сама вона заявляла, що за рік заробляє 100 тисяч доларів. Тож Соні повірили не дуже. Виставку художниці після скандалу закрили.

Пропозиція руки й серця за кордоном і майно нареченого

До речі, пропозицію Гринкевич-молодший зробив коханій Соні у Венеції, куди виїхав – здогадайтеся як? Правильно, як волонтер. А тепер цікаво, що ж він там наволонтерив. Роман Гринкевич є засновником і директором ТОВ "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЄКТ". А ще нещодавно син бізнесмена придбав в елітному селищі Козин під Києвом будинок площею у 289 кв.м за 25 млн грн (за ринкової вартості у 50,5 млн грн). Окрім будинку, того ж дня Роман нагріб чотири земельні ділянки в тому самому Козині.

Журналіст Євген Плінський також з’ясував, що Роман Гринкевич "засвітився" в розслідуванні Михайла Ткача про "Втомлених війною відвідувачів столичного клубу Boho" на своїй новій автівці BMW вартістю близько 150 тисяч доларів.

Не відстають дружина й донька Гринкевича-старшого. Вони не соромилися хизуватися своїми лакшері-відпочинками на Мальдівах, куди літали двічі на рік, та по Європі, не було соромно й поділитися, у яких бутіках під час війни в рідній країні скупляються.

Ольга – донька Ігоря Гринкевича / Фото: з відкритих джерел

Гринкевичі намагалися “знести” статті про розкрадання

До слова, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що родина Гринкевичів навіть пропонувала виданню гроші за видалення матеріалу. Йдеться про ці самі кадри лакшері-поїздки в позолоті в "Укрзалізниці".

Ну й на десерт. Світлана Гринкевич викладає у “Львівській політехніці” і не де-небудь, а на кафедрі економіки Львівського торговельно-економічного університету. Але це вже, мабуть, просто хобі, цікаво лише, чи залишать таку працівницю? Чи вона й надалі буде подавати студентам приклад справжньої “патріотки” своєї країни.

Мережа від скандалу гуде. Українці масово поширюють інформацію про новий корупційний треш, щоб не дати злочинцям відмазатися. Підключилися не лише ЗМІ і телеграм-канали, але й відомі люди та блогери. Всі шоковані поведінкою Гринкевичів. І це в той час, коли майже два роки триває війна, а на фронті так потрібно допомагати захисникам! Втім, у нашій країні існує презумпція невинуватості, тож причетність до всіх названих махінацій має довести суд.

Нагадаємо, експосадовцям Міністерства оборони України повідомили про нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів для Сил оборони.

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