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Обирав між полоном і смертю: командир українських штурмовиків “Малий” розповів про загибель побратима

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Обирав між полоном і смертю: командир українських штурмовиків “Малий” розповів про загибель побратима

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Малий" / Фото: скриншот з відео

Один із воїнів штурмового взводу підірвав себе, щоб врятувати інших.

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Малий" поділився розповіддю про "битву за життя", коли його група потрапила в оточення і один із воїнів підірвав себе, щоб врятувати інших.

В ексклюзивному інтерв'ю журналістці TSN.UA Аліні Туришин український штурмовик розповів, що насправді відбувається на фронті, про контраст між війною та цивільним життям, а також дав відповіді на запитання:

  • Що дратує військових?
  • Скільки мають воювати мобілізовані? 
  • Чи кожен чоловік має бути на війні і чи можна змушувати йти воювати?
  • Що робити з чоловіками-втікачами?
  • Що робити Україні, щоб Росія не напала знову?

Відповіді - в інтерв'ю з "Малим" почуєте в неділю, 5 листопада 2023 року, о 8:45 на YouTube-каналі ТСН.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, у Мережі з’явилося відео штурмових дій ЗСУ та динамічних ближніх боїв на позиціях окупантів на Бахмутському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
845
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