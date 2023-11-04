Обирав між полоном і смертю: командир українських штурмовиків “Малий” розповів про загибель побратима

Один із воїнів штурмового взводу підірвав себе, щоб врятувати інших.

Командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Малий" поділився розповіддю про "битву за життя", коли його група потрапила в оточення і один із воїнів підірвав себе, щоб врятувати інших.

В ексклюзивному інтерв'ю журналістці TSN.UA Аліні Туришин український штурмовик розповів, що насправді відбувається на фронті, про контраст між війною та цивільним життям, а також дав відповіді на запитання:

Що дратує військових?

Скільки мають воювати мобілізовані?

Чи кожен чоловік має бути на війні і чи можна змушувати йти воювати?

Що робити з чоловіками-втікачами?

Що робити Україні, щоб Росія не напала знову?

Відповіді - в інтерв'ю з "Малим" почуєте в неділю, 5 листопада 2023 року, о 8:45 на YouTube-каналі ТСН.