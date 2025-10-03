Обійми та сльози: як в Україні зустрічали звільнених з полону військових та цивільних

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Напередодні Україна змогла повернути додому ще 205 полонених. Більшість із них — це військові різних бригад. Зокрема, десантники, територіальна оборона, морські піхотинці, нацгвардійці, які боронили Маріуполь, і бійці прикордонної служби. А також — два десятки цивільних, яких росіяни забирали на окупованих територіях просто з їхніх домівок, і тримали в своїх тюрмах.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

Пані Катерині з Вінниччини приходить повідомлення, що вона сьогодні побачить свого сина — десантника Андрія, який в полоні пробув майже три з половиною роки.

Любов Полегенько та Ніна Вінниченко — мами двох нацгвардійців. Вже довгий час вони їздять на всі обміни. І ось нарешті дочекались. Пані Ніна каже, для неї нині подвійне свято, бо сина повертають напередодні його іменин.

Маленький Богдан на зустріч свого тата приніс шоколадний торт, який батькові за станом здоров’я лікарі ймовірніше не дадуть скуштувати. Богдан через це не засмучується, натомість розповідає про плани на татове майбутнє.

«Ми хочемо разом організувати квартиру добудувати», — каже він.

Мама Наталя перебиває Богдана, бо, каже, в списку дій, який вони з сином писали, чекаючи на тата, ремонту немає.

Дар’я і десятирічна Маргарита теж чекають на чоловіка і тата.

Загалом у цьому обміні 205 людей — додому повертаються 185 військових і 20 цивільних. Тих, кого росіяни в окупації просто забрали з власної оселі, і хто не приймав участь в бойових діях — українські переговорники довгий час називали найважчою категорією полонених. Лише нещодавно процес пішов і звільнити вдається все більше цивільних.

Прапор зі світлиною Андрія Герасименка тримає ціла родина. Кажуть, на момент початку повномасштабного вторгнення він був фермером, але колись служив у прикордонній службі. За це його і забрали просто вдома на Чернігівщині в окупації ще навесні 2022 року. Роки очікування і мить, щоб обійняти рідного.

Маленька Маргарита дійсно в натовпі першою з родини бачить батька і міцно обіймає його. Не радіє лише Богдан. Йому так і не вдалось обійняти тата та потримати його за руку.

За звичною вже процедурою, в лікарні тільки-но звільнених миють, годують і перевдягають. Кілька морпіхів, що повернулись, навіть під час всіх цих побутових справ знаходять час, щоб подякувати тим, хто їх зустрічав.

Звільнені виходять з лікарні, і перед дорогою на реабілітацію в них знов довгі і міцні обійми. Тут же і Богдан нарешті зустрічає тата. Вперше за довгі майже чотири роки обіймає рідного, і вперше за день дає волю сльозам.

