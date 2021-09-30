Обійшли закон: у Мексиці замість лікарів, яким заборонено робити жінкам аборти, задіяли роботів

Тепер машини роздають жінкам із небажаною вагітністю пігулки для переривання.

У Мексиці з’явився робот, що допомагає жінкам робити аборти.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В різних штатах країни - різне законодавство, подекуди лікарям заборонено видавати жінкам навіть пігулки для переривання вагітності. Юристи знайшли шпарину в законі.

Робот, якого контролюють з Мехіко, де аборти дозволені, навіть у консервативніших областях зможе працювати в межах закону. Відтепер залізний помічник видає пігулки без рецепту - усім жінкам, які цього потребують.

Поки відправили лише по одному роботу на кожен штат, але планують нарощувати їхню кількість.

А у Китаї також заборонили аборти, бо за даними посадовців, жінки все частіше переривають вагітність, бо їм не подобається стать дитини.

Новини світу: у Мексиці з'явився робот, що допомагає жінкам робити аборти

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