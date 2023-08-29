Обізвав і плюнув у пораненого воїна: що відомо про фітнес-тренера з Полтави, який кидався на військових через повістки

У Полтаві скандальний блогер та фітнес-тренер Роман Заволока посеред вулиці кидався на військових. Він звинувачував воїнів у вбивствах російських окупантів "за гроші", а на пораненого воїна Олександра Мацька плюнув та обізвав його "придурком", бо він захищав Україну. Своїми відео житель Полтави хвалився у соціальних мережах.

ТСН.ua зібрав подробиці гучного скандалу із горе-блогером.

Звинувачував військових у тому, що вони захищають Україну

Скандальний фітнес-тренер з Полтави Роман Заволока у своєму акаунті в Instagram регулярно публікував відео, на яких він з друзями принижує військових ЗСУ на вулицях міста. Чоловік навмисно провокував людей у формі, щоб ті ймовірно зірвались через неадеквата.

Заволока провокує військових

На одному із відео фітнес-тренер накинувся на військового, бо "мовляв він вбиває росіян за гроші". Коли воїн йому відповів, що росіяни - це окупанти, які прийшли до України з війною, той лише здивувався та показав військовим середній палець.

Звинуватив українських захисників у вбивстві окупантів: у Полтаві затримала хлопця за приниження ЗСУ

Також у Петровському парку недалеко від пам’ятника Шевченку в Полтаві фітнес-тренер влаштував конфлікт із полковником Олександром Логвиненком - командиром зведеної штурмової роти РТЦК та СП "Одін". Логвиненко — бойовий командир, воює із 2014 року і зараз обіймає посаду військкома Полтавського району. Він також ображав захисника України.

Плюнув у пораненого ветерана війни і обізвав його "придурком"

На одному із відео Роман Заволока показав, як він із другом напали на ще одного військового. Ним виявився Олександр Мацько - доброволець, який від 2016 року захищав Україну на фронті та отримав тяжке поранення. Фітнес-тренер і його партнер почали насміхатись із тремтячих рук українського захисника. Той пояснив їм, що отримав тяжку контузію на фронті і тепер у нього тремор.

Проте у Заволоки не виникло жодної поваги до того, хто його захищав. Він обізвав ветерана війни Олександра Мацька "придурком" та плюнув у захисника України.

Видання "Полтавщина" повідомляє, що Олександр Мацько захищав Україну від 2016 року. 2022 року бронемашина Олександра підірвалась на міні і військовий отримав травми - важку контузію і різні опіки та ушкодження ніг. Він довго проходив реабілітацію та має другу групу інвалідності, через що його взяли на службу до ТЦК і СП.

Заволока накинувся на військового / Фото: скриншот з відео

"Він образив не мене, а хлопців, які воюють та загинули" - Олександр Мацько

Полтавський обласний ТЦК і СП опублікував реакцію старшого солдата Олександра Мацька на подію. Військовий наголосив, що таке у нього вперше.

"Щодня трапляються певні неприємні моменти, але таке у мене вперше. Я вважаю, що він образив не мене. Якби я йшов у цивільному, він би не звернув на мене уваги. Він образив хлопців, які воюють, які в шпиталях, які поховані", - сказав Олександр Мацько.

В обласному військкоматі додали, що Мацько служив добровольцем у батальйоні спеціального призначення Нацгвардії "Донбас". На його рахунку – служба Україні у різних розвідувальних або штурмових підрозділах й поранення.

Що відомо про скандального фітнес-тренера Романа Заволоку

Український офіцер Анатолій Штефан повідомив, що скандаліста звати Заволока Роман Олександрович. Він народився у липні 1996 року.

Роман Заволока / Фото: Фото з соціальних мереж

Заволока працює фітнес-тренером в одному із спортивних клубів Полтави. Анатолій Штефан наполягає на покаранні для блогера, який кидався на військових та ображав їх.

У поліції Полтавської області повідомили, що вони за цими фактами розпочали провадження за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Реакція Полтавського ТЦК і СП

У Полтавському ТЦК і СП теж відреагували на неадекватну поведінку Заволоки. Там наголосили, що уже звернулись і до СБУ через випади у бік військових.

"Саме за статтею 435-1 "Образа честі і гідності військовослужбовця" та статтею 436-2 Кримінального кодексу України було направлене подання до Служби безпеки України від імені ТЦК. До того ж відразу після інциденту військовослужбовці викликали поліцію, щоправда правопорушник відмовився їх чекати і втік. Підозру за статтею статті 173 КУпАП Роману Заволоці вже оголошено, Олександр Мацько та інші військовослужбовці вже дають проти нього свідчення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львівській області теж розслідують справу скандального блогера Мар'яна Чави. Чава став відомий після скандального інциденту в Дрогобичі у червні 2023 року. Він підійшов до представників ТЦК та СП, коли ті роздавали повістки. Чава вигукував їм, що "війни офіційно немає", та провокував на конфлікт.

Як виявилося, працівники ТЦК – це військовослужбовці, які отримали поранення на фронті та були переведені до військкомату. Один із воїнів, на яких накинувся блогер, на війні втратив сина. Інший – 23-річний Артем Бєлоусов – воював від 18 років. На фронті хлопець втратив око та має другу групу інвалідності. Після цього його перевели на роботу до військкомату.

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