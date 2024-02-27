Обклав матюками: журналісти отримали записи скандальних заяв екснардепа про Залужного і обкрадання ЗСУ (відео)

Він роками обкрадав Україну, а наостанок образив Валерія Залужного і обклав матюками Збройні сили, у яких ймовірно теж встиг вкрасти зброї на мільйони. Це історія про колишнього нардепа Сергія Пашинського. Правоохоронці змогли “накрити” схему, яка роками висмоктувала з України державні кошти.

Усі подробиці нового гучного скандалу розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Новий скандал на мільярд

Роками обкрадав Україну, а тепер клянеться, що руки чисті, нічого не брали, а усе — підстава, добре спланована, мовляв, російськими спецслужбами. Це історія про чергового народного обранця, який роками прикидався вірним Україні, а на ничку ймовірно обкрадав державу на мільйони, ні-ні, на мільярд. І це лише те, що відомо нині. Мова йде про екснардепа, у минулому — виконуючого обов’язків глави Адміністрації президента України та керівника одного з комітетів Верховної Ради України Сергія Пашинського.

26 лютого його відправили до СІЗО, але вже 27 екснардеп вийшов під заставу у 272 мільйона гривень, чому пашинський дуже радий про що написав у своєму фейсбуці й наголосив, буде боротися за правду й далі.

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Розслідування триває роками

Ну а тепер переходимо до подробиць. Сама справа стосується подій ще 10-річної давнини. Зокрема, заарештованого пального, що належало олігарху з орбіти Януковичів — Сергію Курченку — це славнозвісний зрадник, який після Революції Гідності втік до Росії. Нині ж Сергій Пашинський підозрюється у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, що власне й завдало державі збитків на майже мільярд гривень. Нагадаємо, що підозру екснардепу та його бізнес-партнеру оголосили 12 лютого. А завітали до них відразу і НАБУ, і САП, і СБУ. Там і розповіли подробиці намудрованої схеми, яка діяла роками.

Пашинський насправді “Робін Гуд”?

Але у Пашинського своя версія: він — такий собі “Робін Гуд”, крав паливо компанії “Роснефть”, вибачте, “конфісковував”, аби потім передати його на ЗСУ, тож саме тому екснардеп всі звинувачення в свою адресу відкидає. І байдуже, що цим паливом насправді в інтересах росіян торгував зрадник олігарх Сергій Курченко, і що є дуже цікаві записані розмови.

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Щоправда, Пашинський забув уточнити, що його “робінгудство” — то хіба його уява, бо, вгадайте, що насправді відбулося з цим паливом? Паливо, яке і так належало державі, члени схеми вмудрилися Міноборони продати, й таким чином кладуть собі в кишеню ще трійку мільйона.

Перехоплені розмови

Розслідування цієї справи, кажуть в НАБУ, розпочалося ще у 2015 році і коли суд наклав арешт на рахунки підконтрольних компаній бізнесмена, учасника схеми, Пашинського знатно понесло.

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А ще, той не врахував, що записано розмов куди більше і навіть зафіксовано зізнання його “бізнес-партнерів”, що до всіх цих розкрадань причетний саме Пашинський, цю цікаву розмову перехопили вже у 2023 році.

Чому усе так довго тягнеться?

У НАБУ кажуть, МВС почало розслідування цієї справи у 2015 році за заявою тодішнього народного депутата Єгора Соболєва, але впродовж чотирьох років топпосадовцю вдавалося слідство спускати на гальмах, а частину доказів приховати. У 2019 році справу передають до НАБУ, але “забувають” передати частину матеріалів цієї справи. Аби відновити усі дані НАБУ довелося працювати над цим 3 роки. Упродовж 2022-2023 років проводиться ряд нових слідчих дій та експертиз, за результатами яких і вдалося встановити, що збитків державі завдано на майже мільярд. Й коли причетні до злочину дізналися, що справа зрушується з місця, ті не полишали надій вийти “сухими з води”. Про що свідчать і перехоплені розмови вже у 2024 році.

Крім того, Пашинський, регулярно хвилювався, що свідки говорять на допитах і так би мовити, “наставляв на путь істінний”.

Заяви Пашинського

В НАБУ перехопили й розмову, у якій пашинський обіцяє рознести бюро у медійному просторі. Ба більше, напередодні арешту і почесного місця на лаві підсудних Пашинський вирішив поговорити із журналістами й розказати “всю правду”. Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua.

“Які причини того, що сталося? Їх дві. Перша — медійно-публічна, чому мені висунули цю фейкову підозру. І є справжня, на мій погляд, причина, про яку я готовий говорити й відкрито доводити всім: суду, суспільству, всім.Щодо звинувачень НАБУ, які я вчора отримав у вигляді підозри, — вони абсолютно безпідставні. На жаль, я не маю сумнівів, що мене спробують запроторити до в’язниці. Що ж, я готовий. На суді свою позицію розкладу, доведу. По фабулі у двох словах. Після втечі Януковича ми отримали на руки державу, що була повністю розграбована. Я тоді був виконувачем обов'язків голови Адміністрації Ви пам'ятаєте той час. Тільки завершився Майдан; поліції — тоді ще міліції — фактично не було, ми створювали з нуля; паралельно — анексія Криму, сепаратистські рухи. Я щодня жив тоді, як у пеклі. Менше з тим… Зараз мені пред'являють, що я тоді задумав якусь оборудку… Серйозно? Я довго взагалі не знав про існування цього “палива Курченка”! Але моя позиція як народного депутата, як політика завжди була однакова — спецконфіскація всіх активів Януковича! Я сам був автором цього закону. Свою позицію десятки разів публічно обґрунтовував. Ясно, за цю мою позицію, за Майдан у мене чимало ворогів. Не тільки поза межами України, але й всередині. І медійні кампанії проти мене — це мільйони й мільйони доларів. Я теж це знаю. Як знаю і замовників цих кампаній”.

Усе це — підстава?

Одна з версій колишнього нардепа — його підставили за довгий язик. Тепер пояснюємо: досі Пашинський був головою Асоціації оборонних підприємств, так от, він теж був дотичний до закупівлі необхідної зброї для ЗСУ, тому вважає, що підозру у справі десятирічної давнини йому оголосили, бо саме він виявив та заявив про завищення цін на шести контрактах у розмірі 240 млн євро під час закупівлі зброї. За словами Пашинського, на початку повномасштабного вторгнення до нього звернулося керівництво держави з проханням налагодити постачання боєприпасів.

“З початку повномасштабного вторгнення я не сидів осторонь — ні до, ні в перший день. Я робив максимально все, що міг зробити, це всім відомо. Але паралельно до мене звернулося керівництво держави з проханням налагодити постачання боєприпасів. Це була розмова з тодішнім очільником СБУ Іваном Бакановим — у нього в кабінеті. За присутності тодішнього очільника Міноборони Олексія Резнікова. Додаткові деталі розкривати, я вважаю, недоречно. …Але хочу додати. Мені достеменно відомо, що вже з 2022 року на одні й ті самі види боєприпасів почалося завищення цін. Доходило майже до вдвічі вищої ціни. І це не тільки корупція. Це підвищує ціни на ринку. Це веде до збитків державного бюджету на сотні мільйонів євро. Звичайно, я все, що міг, робив, щоб налагодити постачання боєприпасів. Працював і з Міноборони”.

Він продовжив і зазначив, що завдяки громадському розголосу ситуація значно покращилася на початку 2023 року.

“На жаль, уже в середині 2022 року почалися зловживання в закупівлі боєприпасів, про що докладно писали видання “Українська правда” й “Цензор.Net”. Завдяки громадському розголосу ситуація значно покращала на початку 2023 року. Суспільство почало дивитися, аналізувати ціни, були журналістські розслідування тощо. Але мені достеменно відомо, що в кінці літа 2023 року в Росії організували цілу спецоперацію блокування постачань боєприпасів до України.Десь у кінці жовтня — на початку листопада почався новий етап укладання договорів і новий етап завищення ціни в півтора-два рази. Як розумію, бюджет настільки малий (бо американських грошей немає, європейських немає і наших грошей теж немає), що з'явилася ціла концепція в людей, які за цим стоять, щоб завищити ціну на шести контрактах на 240 мільйонів євро. Це конкретна сума. Я розумів, що якщо це станеться, то не буде ні цих боєприпасів, ні цих грошей. Власне тому — і це сумно казати — справу проти мене ініціювали після того, як я неодноразово спілкувався з керівництвом і детективами НАБУ саме з питання запобігання корупції”.

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Словом, я не я і хата не моя. Загалом нині свої підозри по цій справи отримали вже шестеро осіб: це власне Пашинський, підприємець-співорганізатор схеми; ексдиректор державного підприємства; ексзаступник директора державного підприємства; менеджер державного підприємства та керівник приватного товариства. Але насправді причетних може бути більше й навіть імена ще кількох топпосадовців ми зможемо почути незабаром, адже слідство триває.

Але варто було копнути глибше як вилізло ще дещо цікаве. Обережно, від перегляду наступного відео, ненависть до Пашинського у вас може помножитися, бо виявилося, що “Робін Гуд”, який божився, що передавав паливо на ЗСУ, знатно обклав усіх хлопців матюками. Цей запис журналістам надали джерела в правоохоронних органах, це чергові перехоплені розмови Сергія Пашинського з його найближчим оточенням. Тут увесь букет про те, що і про кого думає Пашинський і як йому все мало й мало грошей. Також він висловився про український народ і Залужного.

…Виєбу Залужного, Білецький - чмо, "Азов" йде на хуй, а український народ - ебаний."



Пашинський, чи готовий тепер відповідати за базар? pic.twitter.com/E0KDxtx7RJ — Сергей Александров (@Aleksandrov1S) February 26, 2024

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Єб*ний український народ” і погрози Залужному! СКАНДАЛЬНІ ПЛІВКИ ЕКСНАРДЕПА про обкрадання ЗСУ!

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