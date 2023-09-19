"Обладнайте ВР велосипедами": у Мережі відреагували на пропозицію депутата крутити педалі в'язням – фото

У "Слузі народу" запропонували ув'язненим крутити педалі і виробляти електроенергію.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко зареєстрував законопроєкт під номером 10057, яким пропонується "мотивувати 50 тис в'язнів генерувати електроенергію через велогенараційні установки".

За словами депутата, законопроєкт відкриє альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи.

Користувачі соцмереж не пройшли повз і вже відреагували на таку пропозицію політика. Сайт ТСН.ua зібрав реакцію на законопроєкт.

Так, дехто не підтримав креативну ідею нардепа Сергія Гривка, а натомість пропонують крутити педалі депутатам та полоненим російським солдатам.

Коментарі у соціальних мережах

Коментарі у соціальних мережах

Коментарі у соціальних мережах

Коментарі у соціальних мережах

Коментарі у соціальних мережах

Коментарі у соціальних мережах

Коментарі у тг-каналах

Коментарі у тг-каналах

Коментарі у тг-каналах

Інші ж користувачі відреагували жартами на таку пропозицію депутата та навіть підтримали ідею.

Жартівливі коментарі у соцмережах

Жартівливі коментарі у соцмережах

Жартівливі коментарі у соцмережах

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