Облави в ресторанах, спортзалах і клубах: ТЦК влаштували масові рейди по всій Україні (відео)

Сюрпризи після концертів, у спортзалах, ресторанах та на АЗС! Україна на вухах уже кілька днів поспіль: працівники ТЦК провели масштабні рейди в багатьох містах України. “Пакували” чоловіків у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та ще низці населених пунктів. Без гучних скандалів не минулося.

Всі подробиці "лагідної мобілізації" на вулицях найбільших міст України – в ексклюзиві TSN.UA.

Облава ТЦК після концерту “Океану Ельзи”

Ця історія про те, як рядки Вакарчука “відпусти, я благаю відпусти” набули нового значення. Днями гурт “Океан Ельзи” відсвяткував своє 30-річчя, і саме до цієї дати приурочив свої жовтневі шоу в столиці. Перший святковий концерт відбувся 11 жовтня. Після завершення виступу біля Палацу спорту на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов'язаних. Декого з відвідувачів концерту затримували та садили до поліцейських авто. Під час спілкування з правоохоронцями не минулося без інцидентів. Один з відвідувачів не міг зрозуміти, за що його затримали. Очевидці цього інциденту почали вигукувати “Ганьба” на адресу працівників поліції.

Чим далі – тим цікавіше. Після цього інциденту “добровільна мобілізація” біля Палацу спорту тривала. Відповідні відео опублікували в соцмережах.

Рейди ТЦК / Колаж: ТСН.ua

Після такого рейду люди почали продавати свої квитки на наступні заходи. Про це свідчать оголошення в інтернеті, зокрема, квитки продавали на 12-13 жовтня. Ціна стартувала від 600 гривень.

Реакція Мережі

Облава ТЦК після концерту “Океану Ельзи” викликала шквал емоцій у соціальних мережах. Зокрема, на повідомлення про рейди ТЦК відреагував депутат Микола Княжицький, член комітету Верховної Ради з питань культури і представник опозиційної партії ЄС.

"Я розумію, коли ТЦК перевіряють документи перед дорогими ресторанами й магазинами. Я це підтримую. Має бути в суспільстві справедливість і рівність. Але масові облави на концертах українських виконавців – свинство, спрямоване і проти української культури, і проти української армії", – каже Княжицький.

Політик додав, що після цього не варто дивуватися "російській попсі та мові на вулицях Києва, зрадникам і колаборантам і збільшенню втікачів через Тису".

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв написав, що перевірка документів після концерту "Океану Ельзи" не є загрозою для української культури.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах", – зазначив Потураєв.

Реакція Аліни Михайлової

Своєю чергою керівниця медичної служби "УЛЬФ" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла, кохана загиблого Героя України Да Вінчі Аліна Михайлова доволі жорстко висловилася про облаву ТЦК на відвідувачів концерту "Океану Ельзи". І розкритикувала вона саме чоловіків, які прийшли на концерт. Про це Михайлова написала в Instagram-сторіз: "… що ви, як дєла? Особливо порадували всі наші ура-патріоти…, які вскрились і яким дуже не подобається, що на 11 рік війни мамкиних пі***єк забирають з концертів співаків ТЦК. Забирають у той самий час, коли паралельно йде війна за нашу свободу, націю, нашу країну".

Михайлова зазначила, що саме ці люди 2022 року волали про порятунок, а тепер кричать: "Ганьба поліції та армії".

"І це все ті самі люди, які в 2022-му верещали "сонечки, зайчики, спасіть нас від росіян, в 2024-му кричать: "Ганьба поліції, армії"? Дякую, дуже обнадійливо і мотиваційно. І ви кажете, армія воює за оцих п***рів у Києві?" – написала вона.

Реакція Третьої штурмової

На рейди ТЦК у Києві відреагували і у Третій штурмовій бригаді. Відповідний допис написав у Telegram заступник командира бригади Максим Жорін.

"Справедлива мобілізація саме так і виглядає – коли не тільки з сіл і маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди собі спокійно ходять на концерти та в рестіки", – наголосив Жорін.

Військовий розкритикував обурення такими перевірками.

"Не може бути так, що частина країни їб***шить третій рік, а інша частина живе своє життя і ще й обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі, в чому проблема. Питання, чи не соромно здоровим тіпам так верещати, вже, мабуть, не варто задавати", – підсумував він.

Реакція Вакарчука

На події, які сталися після концерту “Океану Ельзи”, відреагував і лідер гурту Святослав Вакарчук.

"У нас сьогодні день народження, я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. В тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", – зазначив співак.

Реакція правоохоронців

Як відомо, це був перший великий концерт за останні роки. Цей виступ "Океану Ельзи" присвячений 30-річчю гурту. Він перший із серії з п'яти шоу, всі квитки на які було продано. Джерела ТСН.ua серед керівництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка щодо охорони громадського порядку біля Палацу спорту того дня надійшла "зверху".

"Вказівка про проведення цього рейду прийшла "зверху". В п’ятницю ввечері поліція забезпечувала охорону громадського порядку. Під час дії воєнного стану поліція має повноваження не лише перевіряти, зокрема, наявність військових квитків у чоловіків призовного віку, але й брати участь у рейдах, які проводять ТЦК, тобто супроводжувати їх. Так було і цього разу. Поміж нами, силовиками, цей рейд називався "рейдом на мажорів", які підспівували "Я не здамся без бою" в той час, коли інші чоловіки перебувають в окопах. Документи були перевірені близько у 50 чоловіків. 12 було затримані та доставлені для з’ясування обставин. Є й такий нюанс, коли під час подібних перевірок поліцейські виявляють осіб, які розшукуються через скоєння кримінальних правопорушень. Наскільки знаю, серед цих затриманих таких не було", – кажуть наші джерела.

До цього правоохоронці додали, що ініціатива проведення рейду з високою долею вірогідності йшла не від керівництва поліції, а, найімовірніше, саме від військових, на яких покладені функції мобілізації.

"Є дуже простий нюанс. Затримання військовозобов’язаних, які не скоїли якихось кримінальних злочинів та які не перебувають через це в розшуку МВС, за великим рахунком не зараховується як результат роботи поліції. Тому поліція просто виконує ті функції, які на неї покладені під час дії воєнного стану", – кажуть у поліції.

Реакція Київського ТЦК

А тим часом у Київському міському ТЦК та СП також прокоментували резонансний рейд біля Палацу спорту 11 жовтня на концерті гурту "Океан Ельзи". Кажуть, конфліктних ситуацій за участі їхніх військових зафіксовано не було. Про це повідомили в Київському міському ТЦК у відповідь на запит "Укрінформу".

"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", – йдеться у повідомленні.

Рейди ТЦК тривають

Переполох із ТЦК лише почався з концерту “Океану Ельзи”. Далі рейди були по всій країні. Зокрема, 12 жовтня у Львові працівники ТЦК, більшість з яких були з балаклавами на обличчях, упродовж дня влаштували масштабні облави в різних громадських закладах.

Ба більше, днями представники ТЦК у Львові завітали на весілля. Відповідні кадри опублікували в соцмережах.

У Хмельницькому також не минулося без скандалів. Місцеве видання Хмельницький Live повідомляло, що ТЦК розпочали рейди по закладах і нічних клубах. Крім того, представників ТЦК помітили також у спортивних залах міста, а потім у закладах харчування та ТРЦ.

Ще один інцидент стався із блогером Юрієм Скайфом, якого чоловіки в балаклавах витягли з машини на одній із парковок, поклали на землю і водночас вимагали показати всі документи. За словами блогера, більшість із них спілкувалися грубо, російською мовою. Згодом, коли підійшли працівники поліції, його документи перевірили і не виявили жодних порушень правил військового обліку. Блогер поскаржився на дії людей у військовій формі поліцейським, але не зміг вказати, хто саме поклав його на асфальт, оскільки всі вони були в балаклавах.

Тим часом у Києві ТЦК дісталися й автозаправок.

А 12 жовтня ТЦК завітали на ще один концерт! Йдеться про захід, який відбувся у місті Черкаси. Працівники місцевого ТЦК прийшли на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в обласній філармонії.

А вже 13 жовтня у Мережі набув розголосу ще один скандал за участю представників ТЦК. Сталася подія у Дніпрі 12 жовтня. Там місцевий бізнесмен і очільник компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергій Положай вилаяв військового, який перевіряв у нього документи. Відповідне відео з’явилося у Мережі.

Український бізнесмен також образив представників ТЦК. На повагу, за його словами, заслуговують лише військові на передовій. Також він додав, що тим, хто "хто займається добрими справами, роблячи вікна", потрібно не заважати. Водночас сам Положай на своїй сторінці в соціальній мережі підтвердив, що на відео справді він, і розповів свою версію події.

“12 жовтня в центрі Дніпра відбулася "величезна облава". В цей час він ходив парком Шевченка з усіма документами, як стверджує Положай, і його зупинили представники ТЦК та поліції для перевірки документів. Зі слів бізнесмена, він показав військовий квиток з оновленими даними та повістку, подовжену до 1 листопада. Але представники військкомату заявили, що він не має броні й підлягає мобілізації. Його попросили проїхати до ТЦК для з'ясування. Потім, яка каже бізнесмен, співробітники спецпідрозділу перевірили також його документи, нібито "послали" представників ТЦК і поліції та супроводили його додому”, – каже він.

Також у Мережі з'явилися кадри, як чорний Bentley у Дніпрі тікав від поліції, порушуючи правила дорожнього руху. Попередньо за кермом міг бути також Положай.

Реакція ТЦК

Пізніше у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП відреагували на цей інцидент. Там поведінку дніпровського бізнесмена Сергія Положая назвали ганебною, зазначивши, що він особисто підтвердив протиправність своїх дій.

"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим ставленням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій”, – йдеться у повідомленні ТЦК.

Водночас, як зауважили в повідомленні, на відео, які директор фірми поширив у соцмережах, видно “ганебні прояви агресивної, брутальної та зухвалої поведінки і нецензурні, принизливі висловлювання й погрози військовослужбовцям”.

"Все це є обурливим і неприпустимим. Законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків і займаних посад. Станом на зараз проводиться правова оцінка дій громадянина Положая та вирішується питання притягнення останнього до відповідальності згідно з чинним законодавством України", – кажуть у ТЦК.

Рейди ТЦК тривають

Зазначимо, що 13 жовтня рейди ТЦК країною тривали. Вони дісталися Буковеля та Яремче. Як видно на опублікованих кадрах, невеликі групи військовослужбовців у супроводі поліцейського перевіряли документи у постояльців “Буковеля”. Як пишуть у Мережі, співробітники ТЦК також навідалися до ресторану в туристичному селищі Яремче та побували на автобазарі під Івано-Франківськом.

В Одесі ТЦК також часу не гаяли. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук опублікував відео, як мобілізаційні заходи 13 жовтня проводилися в публічних місцях і закладах сфери послуг в Одесі.

А тим часом у Житомирі чоловік станцював перед працівниками ТЦК, які перевіряли документи. Відео, зняте в ТРЦ “Глобал”, оприлюднили місцеві пабліки. Під час танцю чоловік дістав якийсь документ. Ймовірно, довідку про відстрочку від призову.

У Харкові ТЦК затримали 16-річного хлопця, однак втрутилися перехожі й відбили його. Про це повідомляють місцеві пабліки. В тому ж відео видно, як четверо людей у військовій формі несуть чоловіка до автівки.

На Закарпатті жінки вирішили не пускати чоловіків у військовій формі, ймовірно, працівників ТЦК, до свого села. Врешті, військові вирішили газувати на бусі попри те, що спереду стояли жінки, деякі з них – з дітьми на руках.

Надвечір 13 жовтня рейди ТЦК вкотре помітили на Київщині. Зокрема, у Броварах після концерту гурту "100ліца" працівники ТЦК та поліції влаштували масову перевірку документів у військовозобов'язаних чоловіків. Про це передають місцеві пабліки.

Чим пояснюють рейди

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко заявив, що рейди працівників ТЦК пов'язані з тим, що командири звертаються з запитом щодо поповнення особового складу.

"І Міністерство оборони, і Генеральний штаб, і загалом військові повинні більше цивільним військовозобов’язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що відбувається на війні, який там стан тощо. Хто вирішив нагадати? У нас є проблема в тому, що у нас немає, можливо, ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи", сходити до ресторанів. А поповнення не надходить. Тому відбулася така історія, що центри комплектування і соціальної підтримки, я так розумію, таким чином у рамках чинного законодавства нагадали про те, що в обов’язковому порядку кожен військовозобов’язаний громадянин України повинен стати на військовий облік, бо це вже не право, а обов'язок... Мобілізація не зупинялася, вона триває далі. Провалена чи не провалена – це інформація з обмеженим доступом, а кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу лише констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов’язок із захисту Батьківщини, потребують доукомплектування", – пояснив нардеп.

Водночас, як зазначив парламентар, не всі мобілізовані потрапляють на лінію фронту, таких – близько 10%. ЗСУ мають дефіцит у тилових кадрах на посади, наприклад, електриків чи водіїв.

"Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність, і він може бути обмежено придатним для виконання якихось бойових завдань. Але водночас у нас не вистачає водіїв, електриків, у нас не вистачає фінансистів – тих людей, які працюють з грошима в бригадах. Ми не можемо сказати, що всі, кого мобілізують, вони вирушають на лінію фронту, в окопи. На мій погляд, до 10-15% військовослужбовців, які зі зброєю в руках виконують свій бойовий обов’язок", – підсумував Федієнко.

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники ТЦК та поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту в Києві після концерту гурту "Океан Ельзи".

Джерела ТСН.ua серед керівництва правоохоронних органів зазначили, що вказівка щодо охорони громадського порядку біля Палацу спорта надійшла "зверху".

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рейди ТЦК по всій Україні: ОБЛАВИ В РЕСТОРАНАХ, СПОРТЗАЛАХ І КЛУБАХ!

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