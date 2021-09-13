Облаяв і вдарив дверима: як покарали водія, який виштовхав пенсіонера з маршрутки

Облаяв і вдарив дверима: як покарали водія, який виштовхав пенсіонера з маршрутки

Водієві загрожує штраф або до року виправних робіт. Фірму-перевізника оштрафували на 10 тисяч гривень.

У Запоріжжі водій маршрутки ледь не пробив голову пенсіонеру, який намагався проїхати кілька зупинок. Спочатку викинув із салону його рюкзак, а потім щосили вдарив дверима. У потерпілого – величезні гематоми на обличчі, підозра на струс мозку та тріщину у вилиці. Утекти водієві не дали пасажири.

Про це йдеться 13 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

82-річний пенсіонер їхав на дачу. З собою взяв рюкзак на візочку. Але, коли заходив до маршрутки, водій, немов оскаженів. Після удару чоловік на деякий час втратив свідомість. Зараз він проходить обстеження. В нього синець на пів-обличчя, скаче тиск та паморочиться у голові.

Обурені пасажири викликали поліцію. А поки патрульні їхали, заблокували водія та не дали йому втекти. Він намагався виправдатися.

Правоохоронці вже відкрили провадження. Водію загрожує штраф або до року виправних робіт. Фірму-перевізника оштрафували на 10 тисяч гривень. А в мерії розірвали з ними угоди.

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Як каже син потерпілого, одразу після інциденту водій пропонував гроші, аби вони забрали заяву. Від пропозиції родина відмовилась.

Пенсіонер мав повне право перевозити багаж, визнають у перевізника. Щодо водія, то він, каже керівник компанії, розкаявся та написав заяву про звільнення. І переконує, що знайти нову роботу у цій сфері йому буде складно.

До суду пенсіонер сподівається пройти повне медобстеження. У день, коли маршрутник скривдив чоловіка, він відзначив 82-й день народження.

Нагадаємо, що у Миколаєві далекобійник побився з водієм маршрутки. На допомогу останньому кинулися пасажири.

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